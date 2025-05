Svetové zdravotnícke zhromaždenie schválilo pandemickú dohodu

Ženeva 19. mája (TASR) - Svetové zdravotnícke zhromaždenie, ktoré je orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), v pondelok podporilo znenie globálnej pandemickej dohody. Za hlasovalo 124 štátov. Na jej prijatie bola potrebné dvojtretinová väčšina 83 hlasov. Hlasovania sa zdržalo 11 štátov vrátane SR, Iránu, Poľska alebo Izraela. Žiadna delegácia nehlasovala proti, informuje TASR.



Vo švajčiarskej Ženeve sa od 19. do 27. mája koná 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA). O znení pandemickej zmluvy zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim sa rokovalo niekoľko rokov. Návrh okrem iného potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc.



Premiér SR Robert Fico v sobotu informoval o tom, že vláda rozhodla, aby SR dohodu nepodporila, aby sa o nej hlasovalo a nebola prijatá tzv. globálnym súhlasom. Pandemická zmluva je podľa jeho slov škodlivá pre suverénne krajiny.



Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus telefonicky v pondelok požiadal Fica (Smer-SD), aby vláda SR zmenila svoje stanovisko a nepožadovala hlasovanie o pandemickej dohode. Zástupca SR však napriek tomu na večernom zasadnutí o hlasovanie požiadal.



Text dohody bol po viac ako troch rokoch intenzívnych rokovaní konsenzuálne dokončený v apríli. Cieľom dokumentu je zlepšiť detekciu, pripravenosť a reakciu na budúce pandémie, a to prostredníctvom lepšej medzinárodnej koordinácie, výmeny informácií a spravodlivejšieho prístupu k vakcínam a liekom.



Rokovania o dohode boli často napäté, najmä pre nezhody medzi bohatými a rozvojovými krajinami, ktoré pripomínali a kritizovali nerovný prístup k vakcínam počas pandémie COVID-19, keď boli často odkázané na darované očkovacie látky, pričom sa k nim nezriedka dostávali s veľkým oneskorením. Viaceré zo štátov, ktoré sa zdržali, po hlasovaní zdôraznili svoje výhrady.



Jedným z kľúčových bodov dohody je vytvorenie mechanizmu prístupu k patogénom s pandemickým potenciálom a prístupu k výhodám z ich výskumu, ako sú testy, lieky či vakcíny (PABS - Pathogen Access and Benefit-Sharing). Detaily PABS sa majú doladiť do mája 2026.



Po finalizácii systému PABS bude dohodu možné ratifikovať. Aby dohoda nadobudla platnosť, bude ju musieť ratifikovať najmenej 60 štátov.