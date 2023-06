Svetoví a talianski politici reagujú na úmrtie Berlusconiho

Rím/Washington/Londýn 13. júna (TASR) - Na úmrtie štvornásobného talianskeho premiéra a lídra strany Forza Italia Silvia Berlusconiho, ktorý zomrel v pondelok vo veku 86 rokov, reagovali vo svete mnohí súčasní a niekdajší poprední politici. Ich vyjadrenia priniesla tlačová agentúra AP.



Bývalý prezident USA George W. Bush v odkaze spomínal, že Berlusconi bol "energický líder, energická osobnosť. Manželka Laura a ja sme mali to šťastie stráviť s ním veľa času, keď som bol prezidentom. So Silviom nebola nikdy ani chvíľu nuda. Posilnil priateľstvo medzi Talianskom a Spojenými štátmi a sme vďační za jeho oddanosť nášmu dôležitému spojenectvu. Laura a ja vyjadrujeme sústrasť Berlusconiho rodine a talianskemu ľudu."



Americká administratíva prezidenta Joea Bidena tiež vyjadrila sústrasť Berlusconiho rodine, priateľom "a vláde aj ľudu Talianska", uviedla tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jeanová-Pierrová. "Premiér úzko spolupracoval s niekoľkými administratívami USA na napredovaní našich dvojstranných vzťahov. Dnes stojíme pri ľude Talianska," dodala.



Bývalý premiér Spojeného kráľovstva Tony Blair vo vyhlásení spomínal na mnohé svoje stretnutia s Berlusconim. "Silvio bol nezabudnuteľná osobnosť. Niekoľko rokov som s ním úzko spolupracoval ako premiér. Viem, že pre mnohých bol kontroverzný, ale pre mňa to bol líder, ktorého som pokladal za schopného, veľmi inteligentného a, čo je najdôležitejšie, verného svojmu slovu," napísal Blair.



"Mali sme niektoré odlišné politické názory, ale na osobnej úrovni bol vždy šarmantným a pútavým spoločníkom," uviedol o Berlusconim Anders Fogh Rasmussen, bývalý dánsky premiér a niekdajší generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO).



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Twitteri písala o svojom smútku. Berlusconi podľa nej "viedol Taliansko v čase politickej premeny a odvtedy pokračoval v tvarovaní svojej milovanej krajiny. Vyjadrujem sústrasť jeho rodine a talianskemu ľudu".



Francúzsky prezident Emmanuel Macron napísal, že Berlusconi bol "vynikajúci podnikateľ a za niekoľko desaťročí zanechal stopu v talianskom politickom živote. Vyjadrujeme sústrasť talianskemu ľudu a talianskej vláde".



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo Washingtone označil Berlusconiho za "evidentne nesmierne dôležitú postavu v živote Talianska, v politickom a verejnom živote krajiny. Za tie dlhé roky s ním pracovalo mnoho amerických administratív".



Bývalý stredoľavý taliansky premiér Romano Prodi, ktorý v roku 2006 vo voľbách tesne porazil Berlusconiho, uviedol, že ich rivalita "na osobnej úrovni nikdy neprerástla do nepriateľstva a spory vždy udržali v rámci vzájomnej úcty". Bývalý predseda Európskej komisia Prodi ocenil Berlusconiho "podporu proeurópskej myšlienky, predovšetkým v ťažkých časoch".



Niekdajší stredoľavý taliansky premiér Matteo Renzi, ktorý teraz vedie centristickú opozičnú stranu, v tvíte spomenul, že Berlusconi spoločnosť rozdeľoval. "Silvio Berlusconi tvoril dejiny tejto krajiny. Mnohí ho milovali, mnohí ho nenávideli. Všetci musia uznať, že jeho vplyv na politický život, ale aj na ekonomiku, šport a televíziu bol nevídaný."



Hovorca talianskej Strany gejov Fabrizio Marrazzo ocenil Berlusconiho ako "liberálneho človeka, ktorý na svojich televíznych staniciach prispel k propagovaniu tém LGBT+ komunity". Umožnil v Taliansku vôbec prvé televízne rozhovory s gejmi, lesbičkami, bisexuálmi a transľuďmi, "aj keď na politickom fronte Berlusconiho solidarita niekedy pokrivkávala".