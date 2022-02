Svetoví lídri odsudzujú inváziu Ruska na Ukrajinu

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas tlačovej konferencie v súvislosti s tenziou na Ukrajine v Bruseli 22. februára 2022. Foto: TASR/AP

Svet/Bratislava 24. februára (TASR) - Svetoví lídri vo štvrtok odsúdili vojenskú inváziu Ruska voči Ukrajine. Americký prezident Joe Biden uviedol, žeza jeho útok na Ukrajinu. zároveň zdôraznil, že tento útok spôsobíuviedol Biden vo vyhlásení, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Biely dom po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok vojenských operácií na Ukrajine, píše AFP.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok podľa TASR, ktorá informáciu prevzala z AFP, slovne odsúdilRuska na Ukrajinu. Takisto upozornil, že to ohrozí veľké množstvo životov.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba podľa AFP obvinil vo štvrtok ruského prezidenta Vladimira Putina zo začatiana Ukrajinu.napísal Kuleba na sociálnej sieti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil stanné právo a vyzval občanov, aby nepodliehali panike po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok vojenskej operácie na Ukrajine.Útok odsúdila taktiež predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.uviedla na sociálnej sieti. Podporu Ukrajine vyslovil taktiež šéf európskej diplomacie Josep Borrell.konštatoval na sociálnej sieti, pričom vyjadril Ukrajine podporu.Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz označil ruskú vojenskú operáciu zamedzinárodného práva apre Európu.povedal.Britský premiér Boris Johnson takisto odsúdil. Ruský prezident Vladimir Putin si podľa jeho slovFrancúzsky prezident Emmanuel Macron sa podľa AFP zaviazal, že Paríž sa bude spolu so spojencami pokúšať tento konflikt ukončiť.napísal Macron na Twitteri a zdôraznil, že Rusko sa rozhodlo "viesť vojnu" na Ukrajine. Zároveň zdôraznil, žedoplnil Macron.Útok odsúdili taktiež slovenskí predstavitelia. Vláda SR odsúdila konanie ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vlády. V súčinnosti so spojencami v NATO a Európskej únii bude podľa premiéra Eduarda Hegera pomáhať v sebaobrane Ukrajiny pred ruským agresorom a zasadzovať sa za zastavenie bojov.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok vo štvrtok ráno taktiež rázne odsúdil priamy vojenský útok Ruska na Ukrajinu.napísal Korčok. Kroky Ruska podľa jeho slov predstavujúK odsúdeniu útoku sa pridala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ukrajinskému ľudu, ako aj vedeniu krajiny a prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vyjadrila plnú podporu a solidaritu.Predseda Národnej rady SR Boris Kollár taktiež rázne odsúdil vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine ako suverénnemu štátu.uviedla hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová.