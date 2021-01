Svetoví lídri prisľúbili miliardy eur na boj proti klimatickej kríze

Paríž 11. januára (TASR) - Svetoví lídri na pondelkovom summite Jedna planéta prisľúbili, že na boj proti klimatickej kríze a zhoršovaniu environmentálnej situácie vynaložia sumu 14,3 miliardy dolárov (približne 11,8 miliardy eur). Informovala o tom agentúra DPA.



Ako spresnil francúzsky prezident Emmanuel Macron, uvedená suma sa má použiť na projekt výsadby stromov v regióne afrického Sahelu. Jeho cieľom je vysadiť stromy na tisíckach kilometrov po celej šírke afrického kontinentu a zastaviť tak rozširovanie saharskej púšte a bojovať proti obdobiam sucha a hladomorom. Financie pre túto iniciatívu Africkej únie (AÚ), ktorá sa začala pred zhruba 15 rokmi, podľa Macrona prinesú do regiónu pracovné miesta a urýchlia tento dôležitý projekt.



Summit zameraný na ochranu biodiverzity, ktorý sa konal prevažne online, organizovali Francúzsko, OSN a Svetová banka. Jeho cieľom je vo všeobecnosti rýchlejšie presadzovanie Parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Pondelňajšie rokovania v Paríži podľa organizátorov odštartujú rok klimatickej diplomacie, ktorý vyvrcholí klimatickým summitom OSN COP26 v novembri v škótskom Glasgowe.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá stanovila ochranu klímy za jeden z hlavných bodov svojho programu, keď sa v roku 2019 stala šéfkou EK, varovala pred katastrofálnymi následkami klimatickej zmeny a straty biodiverzity. "V nasledujúcich štyroch rokoch investujeme niekoľko stoviek miliónov eur na výskum biodiverzity, zdravia zvierat, objavujúcich sa chorôb a mnoho iného," prisľúbila.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová uviedla, že Nemecko plánuje do roku 2030 zaradiť 30 percent svojich pevninských a morských území na zoznam chránených oblastí. Ostatné krajiny by tak podľa jej slov mali spraviť tiež. Merkelová zároveň vyzvala globálnu komunitu, aby prestala ničiť lesy, a poznamenala, že ochranou lesov sa chráni i zdravie ľudí.



Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová však na Twitteri summit ostro kritizovala s tým, že podľa nej išlo len o prázdne reči. Takýmto spôsobom potrvá ničenie životného prostredia podľa nej ešte desaťročia.



Summit Jedna planéta, ktorý sa mal pôvodne konať v prístavnom meste Marseille na juhu Francúzska minulý rok, odložili v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Zúčastnili sa na ňom i britský premiér Boris Johnson či generálny tajomník OSN António Guterres, ako aj najvyšší predstavitelia medzinárodných organizácií.