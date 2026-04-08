Svetoví lídri reagujú na prímerie medzi USA a Iránom, vyzývajú na mier
New York 8. apríla (TASR) - Spojené štáty a Irán sa v noci na stredu dohodli na dvojtýždňovom prímerí, pričom obe strany ho označujú za svoje víťazstvo. Na dohodu reagovali viaceré krajiny a medzinárodné organizácie, ktoré ju vítajú, zároveň však upozorňujú na potrebu trvalého riešenia konfliktu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres ohlásený pokoj zbraní na Blízkom východe privítal a vyzval všetky strany na dodržiavanie medzinárodného práva aj podmienok dohody. „Generálny tajomník víta oznámenie o dvojtýždňovom prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom,“ uviedol jeho hovorca. Zároveň vyzval na kroky, ktoré povedú k „trvalému a komplexnému mieru v regióne“.
Austrália upozornila, že čím dlhšie bude konflikt trvať, tým výraznejší bude jeho dopad na globálnu ekonomiku aj ľudské životy. „Austrália si želá, aby bolo prímerie dodržiavané a aby došlo k vyriešeniu konfliktu,“ uviedol vo vyhlásení úrad premiéra Anthonyho Albaneseho. Zároveň vyzval všetky strany, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a chránili životy civilistov.
Nový Zéland síce prímerie privítal, no zdôraznil, že na zabezpečenie trvalého mieru je potrebné vykonať ešte značné množstvo práce. „Hoci ide o povzbudivú správu, v najbližších dňoch je potrebné urobiť ešte veľa práce,“ uviedol hovorca ministra zahraničných vecí Winstona Petersa.
Japonsko vyzvalo na konkrétne kroky na zmiernenie napätia vrátane zabezpečenia bezpečnej plavby v Hormuzskom prielive, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 70 percent japonského dovozu ropy. „Najdôležitejšie je prijať konkrétne kroky na deeskaláciu situácie,“ uviedol hovorca vlády Minoru Kihara. Tokio podľa neho dúfa, že mierovú dohodu sa podarí dosiahnuť diplomaciou a čo najskôr.
Irak dohodu tiež ocenil a vyzval na „vážny a udržateľný dialóg“ medzi USA a Iránom, ktorý by riešil základné príčiny konfliktu a posilnil vzájomnú dôveru medzi oboma stranami.
