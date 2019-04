Svetoví lídri reagujú so zdesením na bombové útoky na Srí Lanke

Cieľmi nedeľných útokov na Srí Lanke boli katolícke kostoly a luxusné hotely. K zodpovednosti za útoky sa zatiaľ nikto neprihlásil.

Kolombo/Brusel/Londýn/Moskva 21. apríla (TASR) - Svetoví lídri odsúdili sériu ôsmich výbuchov, pri ktorých prišlo v nedeľu na Srí Lanke o život najmenej 156 ľudí vrátane desiatok zahraničných občanov, medzi nimi pravdepodobne aj Britov, Holanďanov a Američanov.



Cieľmi nedeľných útokov na Srí Lanke boli katolícke kostoly a luxusné hotely. K zodpovednosti za útoky sa zatiaľ nikto neprihlásil. Na Srí Lanke medzičasom vyhlásili okamžitý zákaz vychádzania, platný až do odvolania. Miestne úrady zároveň v reakcii na útoky dočasne zablokovali všetky sociálne siete, informuje agentúra AFP.



Za "naozaj otrasné" označila útoky na Twitteri britská premiérka Theresa Mayová. Uviedla, že hlboko súcití so všetkými, ktorých zasiahli. "Musíme stáť pri sebe a uistiť sa, že nikto nikdy nebude musieť praktizovať svoju vieru v strachu," dodala.



Na správy o explóziách reagoval aj holandský premiér Mark Rutte. Na Twitteri písal o "hrozných správach o krvavých útokoch" a dodal, že v myšlienkach je "s obeťami a ich príbuznými".



Srílančanom na Twittewri po "hrozných teroristických útokoch" už kondoloval aj americký prezident Donald Trump.



Zdesenie a zármutok vyjadril v súvislosti s útokmi aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. "So zdesením a smútkom som počúval o bombových útokoch na Srí Lanke, ktoré si vyžiadali životy mnohých ľudí," uviedol Twitteri. Vyjadril tiež úprimnú sústrasť rodinám obetí a dodal, že Európska únia je pripravená Srí Lanke pomôcť.



Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier svojmu srílanskému náprotivku, prezidentovi Maithrípálovi Sirisénovi, napísal, že po "zbabelých teroristických útokoch" zostal "ochromený a zdesený".

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz na Twitteri uviedol, že ním správy o útokoch "hlboko otriasli".



Ruský prezident Vladimir Putin označil bombové útoky za "kruté a cynické". Sirisénovi kondoloval prostredníctvom telegramu, v ktorom tiež uviedol, že Moskva ostáva naďalej "spoľahlivým partnerom Srí Lanky v boji proti medzinárodnému terorizmu".



Dodal, že Rusi žialia spoločne "s príbuznými obetí" a prajú si "rýchle zotavenie všetkých zranených". Vyjadril tiež presvedčenie, že páchatelia a strojcovia týchto krutých a cynických činov "dostanú trest, aký si zaslúžia".



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan explózie, ku ktorým došlo na Srí Lanke na Veľkonočnú nedeľu, nazval "útokom na celé ľudstvo". Na Twitteri taktiež vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí a srílanskému ľudu.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu zase uviedol, že "útok na Srí Lanke je bez ohľadu na motív rovnako zradný ako útok v (novozélandskom) Christchurchi: zbabelý, barbarský a krutý". Pri streľbe v dvoch mešitách Christchurchi zahynulo 15. marca 50 ľudí.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová útoky na Srí Lanke označila za zničujúce. "Nový Zéland odsudzuje všetky formy terorizmu, a naše odhodlanie (v tomto smere) len posilnili útoky na našom území z 15. marca. Vidieť na Srí Lanke útok na ľudí v kostoloch a hoteloch je zničujúce," uviedla.



"Nový Zéland odmieta všetky formy extrémizmu a zastáva slobodu náboženského presvedčenia a práva na bezpečné vyznávanie viery," dodala.