Svetoví lídri si pripomínajú výročie útokov v USA a ich obete

Paríž/Sydney/Budapešť 11. septembra (TASR) - Odkazmi o solidarite a odhodlaní naďalej bojovať proti terorizmu a brániť hodnoty slobody si svetoví lídri pripomenuli sobotňajšie 20. výročie útokov v Spojených štátoch z 11. septembra 2001.



"Jedenásteho septembra spomíname na tých, ktorí prišli o život, a vzdávame hold tým, ktorí riskovali všetko, aby im pomohli. Aj v najtemnejších, najťažších časoch môže presvitať to najlepšie z ľudského charakteru," uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



"Príšerné útoky z 11. septembra pred 20 rokmi zmenili beh dejín," napísal na sociálnej sieti predseda Európskej rady Charles Michel s tým, že Európska únia stojí pri USA v pokračujúcom boji proti terorizmu a extrémizmu vo všetkých ich formách.



"Jedenásty september nám pripomenul, že sloboda je vždy krehká. Ako povedal Ronald Reagan, každá generácia musí za ňu neustále bojovať a brániť ju," uviedol austrálsky premiér Scott Morrison. Útoky spred dvoch desaťročí boli podľa neho namierené proti slobodným ľuďom po celom svete. "Bol to útok na náš spôsob života a hodnoty liberálnej demokracie. Napriek bolesti spôsobenej v tento deň teroristi v konečnom dôsledku neuspeli v snahách premôcť naše odhodlanie a zmeniť náš spôsob života," citovala ho agentúra AFP.



"Nikdy nezabudneme. Vždy budeme bojovať za slobodu," tvítoval francúzsky prezident Emmanuel Macron.



"Taliansko je solidárne so Spojenými štátmi a svojimi ďalšími spojencami v boji proti akejkoľvek teroristickej hrozbe," uviedol taliansky prezident Sergio Materrella.



Maďarský premiér Viktor Orbán vo svojom vyhlásení prisľúbil, že jeho krajina bude "brániť hranice Európy" a usilovať sa o to, že to, čo sa stalo pred 20 rokmi v Spojených štátoch, sa už nikdy nestane, píše agentúra MTI.



"Dve desaťročia po teroristických útokoch v New Yorku si na tisíce nevinných obetí spomíname stále s ťažkým srdcom. Jedenásty september 2001 preukázal, že mier a bezpečnosť kresťanskej civilizácie je niečo, za čo musíme bojovať každý deň," uviedol Orbán. Terorizmus do Európy podľa jeho slov znova priniesla migračná kríza z roku 2015 a i teraz je aj pre Európu dôvodom na znepokojenie to, čo sa deje v Afganistane.