Svetoví lídri vítajú plán USA pre Gazu
Autor TASR
Londýn 4. októbra (TASR) - Viacerí svetoví lídri a sprostredkovatelia v konflikte v Pásme Gazy v sobotu privítali vyhlásenie hnutia Hamas, ktoré prijalo niektoré časti mierového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa. Vyhlásenia označili za pozitívny vývoj a možný prelom v úsilí o ukončenie vojny, ktorá trvá takmer dva roky, uviedli agentúry AFP a TASS.
Britský premiér Keir Starmer označil rozhodnutie Hamasu za „významný krok vpred“. Podľa jeho vyhlásenia Trumpov návrh „priniesol mier bližšie než kedykoľvek predtým“.
„Vyzývame všetky strany, aby dohodu bezodkladne implementovali,“ uviedol Starmer.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v príspevku na sieti X uviedol, že „mier v Gaze a prepustenie rukojemníkov sú na dosah“, keďže Hamas „v zásade súhlasil“ s americkým plánom.
„Tento návrh predstavuje najlepšiu šancu na mier a Nemecko plne podporuje výzvu prezidenta Trumpa, aby sa dohodu podarilo naplniť,“ dodal Merz.
Egyptské ministerstvo zahraničných vecí označilo reakciu Hamasu za dôkaz toho, že hnutie si uvedomuje potrebu ukončiť vojnu a zachrániť životy civilistov v Pásme Gazy.
„Hnutie demonštrovalo ochotu ukončiť ozbrojený konflikt,“ uvádza sa vo vyhlásení. Káhira označila vývoj za „pozitívny moment“, ktorý by mohol viesť k prepusteniu rukojemníkov a otvoreniu cesty pre humanitárnu pomoc.
Katar, ktorý spolu s Egyptom patrí medzi kľúčových sprostredkovateľov, taktiež privítal vyhlásenie Hamasu a potvrdil, že pracuje na obnovení mierových rokovaní.
„Katar víta oznámenie Hamasu o súhlase s plánom prezidenta Trumpa,“ povedal hovorca katarského rezortu diplomacie. Zároveň vyjadril podporu Trumpovej výzve na okamžité prímerie.
Katar uviedol, že spolu s Egyptom a Spojenými štátmi pokračuje v koordinácii rokovaní, ktoré by mohli viesť k ukončeniu vojny.
