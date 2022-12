Svetoví lídri vyjadrili sústrasť v spojitosti so smrťou Benedikta XVI.

Londýn/Berlín/Paríž 31. decembra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak, nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu vyjadrili sústrasť v spojitosti so smrťou emeritného pápeža Benedikta XVI. TASR informácie prevzala z agentúr AFP a DPA.



"So zármutkom som sa dozvedel o smrti emeritného pápeža Benedikta XVI.," napísal na Twitteri Sunak. "Bol to veľký teológ, ktorého návšteva v Spojenom kráľovstve v roku 2010 bola historickou chvíľou pre katolíkov aj nekatolíkov v našej krajine," dodal.



Scholz uviedol, že smrťou emeritného pápeža svet stratil múdreho teológa. Benedikt XVI. bol podľa neho ako "nemecký" pápež osobitným cirkevným vodcom pre mnohých, a to nielen v Nemecku.



Macron vyzdvihol úsilie Benedikta XVI. o dosiahnutie prívetivejšieho sveta. "Vo svojich myšlienkach som s katolíkmi vo Francúzsku a vo svete, ktorí trúchlia nad odchodom jeho svätosti Benedikta XVI., ktorý sa dušou aj inteligenciou usiloval o bratskejší svet," napísal.



Emeritný pápež Benedikt XVI. zomrel v sobotu 31. decembra vo veku 95 rokov vo svojej rezidencii – v Kláštore Matky Cirkvi vo Vatikáne. Jeho zdravotný stav sa v predchádzajúcich dňoch zhoršil. Bývalého nemeckého kardinála Josepha Ratzingera zvolili za pápeža v roku 2005. Vo februári 2013 však dobrovoľne odstúpil z funkcie.