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Svetoví lídri vyjadrujú Poľsku sústrasť po tragickej streľbe v Krakove
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v príspevku na sieti X uviedol: „Šokujúci zločin v Krakove. V mene ukrajinského ľudu a aj osobne vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí.“
Autor TASR
Krakov 8. novembra (TASR) - Sobotňajšia streľba na Hlavnom námestí v Krakove vyvolala vlnu solidarity a prejavy sústrasti zo zahraničia. Poľskému ľudu a rodinám obetí kondolovali predstavitelia Európskej únie, Británie, Francúzska, Nemecka, Spojených štátov aj ďalších krajín. Medzi šiestimi obeťami streľby je aj britský občan. Cudzinci sú i medzi 15 zranenými, informovala agentúra DPA a poľské médiá.
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v sobotu večer na sociálnej sieti X napísala, že sa s veľkým zármutkom dozvedela o streľbe na Hlavnom námestí v Krakove. Dodala, že jej myšlienky sú s nevinnými obeťami a ich rodinami.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v príspevku na sieti X uviedol: „Šokujúci zločin v Krakove. V mene ukrajinského ľudu a aj osobne vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí.“
„Amerika stojí pri Poľsku v tejto ťažkej chvíli, tak ako Poľsko stojí pri svojich milovaných obyvateľoch Krakova. Nech pamiatka na tých, ktorí dnes prišli o život, zmierni žiaľ všetkých, ktorí za nimi smútia,“ napísal na X americký veľvyslanec v Poľsku Tom Rose.
V ďalšom príspevku zverejnenom v nedeľu Rose uviedol: „Násilie takéhoto rozsahu je tu (v Poľsku) nielen nevídané, ale aj nepredstaviteľné a úplne cudzie poľskej povahe. Poľsko je mimoriadne bezpečnou, pokojnou a usporiadanou krajinou vďaka tomu, že jeho obyvatelia sú slušní ľudia.“
Americký prezident Donald Trump aj Spojené štáty podľa veľvyslanca smútia spolu s Poľskom.
Ku kondolenciám sa pridala aj britská veľvyslankyňa v Poľsku Melinda Simmonsová. Jej slová účasti neskôr zopakoval britský premiér Andy Burnham, ktorý uviedol, že ho streľba v Krakove hlboko šokovala a zarmútila. Britský minister zahraničných vecí Ed Miliband na sieti X napísal, že britská vláda hlboko smúti za britským občanom a ďalšími obeťami, ktoré prišli o život po útoku v Krakove.
Nemecký kancelár Friedrich Merz ubezpečil, že Nemecko v týchto ťažkých chvíľach stojí po boku Poľska ako priateľ a partner. Všetkým zraneným zaželal skoré uzdravenie.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil streľbu v Krakove za šokujúcu tragédiu.
Sústrasť Poľsku vyjadrili aj prezidenti Estónska, Fínska, Írska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malajzie, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Švédska, či Talianska. Pridali sa aj predsedovia Európskej komisie a Európskej rady.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v sobotu večer na sieti X informoval, že dostal desiatky kondolenčných správ od svojich zahraničných kolegov.
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v sobotu večer na sociálnej sieti X napísala, že sa s veľkým zármutkom dozvedela o streľbe na Hlavnom námestí v Krakove. Dodala, že jej myšlienky sú s nevinnými obeťami a ich rodinami.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v príspevku na sieti X uviedol: „Šokujúci zločin v Krakove. V mene ukrajinského ľudu a aj osobne vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí.“
„Amerika stojí pri Poľsku v tejto ťažkej chvíli, tak ako Poľsko stojí pri svojich milovaných obyvateľoch Krakova. Nech pamiatka na tých, ktorí dnes prišli o život, zmierni žiaľ všetkých, ktorí za nimi smútia,“ napísal na X americký veľvyslanec v Poľsku Tom Rose.
V ďalšom príspevku zverejnenom v nedeľu Rose uviedol: „Násilie takéhoto rozsahu je tu (v Poľsku) nielen nevídané, ale aj nepredstaviteľné a úplne cudzie poľskej povahe. Poľsko je mimoriadne bezpečnou, pokojnou a usporiadanou krajinou vďaka tomu, že jeho obyvatelia sú slušní ľudia.“
Americký prezident Donald Trump aj Spojené štáty podľa veľvyslanca smútia spolu s Poľskom.
Ku kondolenciám sa pridala aj britská veľvyslankyňa v Poľsku Melinda Simmonsová. Jej slová účasti neskôr zopakoval britský premiér Andy Burnham, ktorý uviedol, že ho streľba v Krakove hlboko šokovala a zarmútila. Britský minister zahraničných vecí Ed Miliband na sieti X napísal, že britská vláda hlboko smúti za britským občanom a ďalšími obeťami, ktoré prišli o život po útoku v Krakove.
Nemecký kancelár Friedrich Merz ubezpečil, že Nemecko v týchto ťažkých chvíľach stojí po boku Poľska ako priateľ a partner. Všetkým zraneným zaželal skoré uzdravenie.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil streľbu v Krakove za šokujúcu tragédiu.
Sústrasť Poľsku vyjadrili aj prezidenti Estónska, Fínska, Írska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malajzie, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Švédska, či Talianska. Pridali sa aj predsedovia Európskej komisie a Európskej rady.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v sobotu večer na sieti X informoval, že dostal desiatky kondolenčných správ od svojich zahraničných kolegov.