Svetoví politici i predstavitelia EÚ a NATO zablahoželali Erdoganovi

Washington/Paríž/Brusel/Ankara 29. mája (TASR) — Poprední svetoví politici, ako aj predstavitelia EÚ a NATO zablahoželali v nedeľu Recepovi Tayyipovi Erdoganovi prostredníctvom Twitteru k jeho znovuzvoleniu do funkcie prezidenta Turecka v druhom kole volieb. Informovali o tom agentúra AFP a denník The Guardian.



Americký prezident Joe Biden napísal, že sa teší na pokračovanie spolupráce USA a Turecka "ako spojencov v rámci NATO na bilaterálnych otázkach a spoločných globálnych výzvach".



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom tvíte písanom po turecky uviedol, že Francúzsko a Turecko spoločne prekonajú "veľké výzvy", za ktoré označil návrat mieru do Európy, budúcnosť Euroázijskej aliancie a Stredozemné more. "Budeme pokračovať v napredovaní spolu s prezidentom Erdoganom, ktorému blahoželám k jeho znovuzvoleniu," konštatoval Macron.



Britský premiér Rishi Sunak sa teší sa na pokračovanie úzkej spolupráce medzi Londýnom a Ankarou v rôznych oblastiach "od rozvoja obchodu až po riešenie bezpečnostných hrozieb ako spojenci NATO". Sunakova hovorkyňa oznámila, že premiér sa v nedeľu večer spojil s Erdoganom aj telefonicky, pričom hovorili i o pokračujúcej obnove Turecka po ničivých zemetraseniach zo začiatku tohto roka.



K znovuzvoleniu gratulovali Erdoganovi aj predstavitelia NATO a Európskej únie, s ktorými sa v minulosti opakovane dostal do konfliktu. Turecko je členom Aliancie, prístupové rokovania s EÚ sa však ocitli v slepej uličke.



"Teším sa na pokračovanie našej spolupráce a prípravu na júlový summit NATO," napísal na Twitteri generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



"Teším sa na ďalšie rozširovanie vzťahov medzi EÚ a Tureckom. Pre EÚ aj Turecko je strategicky dôležité pracovať na rozvoji tohto vzťahu v prospech našich národov,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v gratulácii vyzdvihol spoluprácu Nemecka a Turecka, ktorých označil za "blízkych partnerov a spojencov", úzko prepojených aj sociálne a ekonomicky.