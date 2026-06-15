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Svetoví politici vítajú dohodu USA a Iránu
Generálny tajomník OSN António Guterres privítal mierovú dohodu, trvalé prímerie a znovuotvorenie Hormuzského prielivu ako „rozhodujúci krok“ k riešeniu konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
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Londýn/Washington/Berlín/Dauha/New York 15. júna (TASR) — Americký viceprezident J.D. Vance, britský premiér Keir Starmer, ako aj predstavitelia Kataru a OSN privítali oznámenú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá zahŕňa ukončenie bojov a námornej blokády a znovuotvorenie Hormuzského. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA a televízie Sky News.
Vance vyhlásil, že ohlásená dohoda by mohla byť začiatkom „novej éry“ na Blízkom východe. „Prezident vytvoril skutočný priestor na transformáciu tohto regiónu,“ povedal v rozhovore pre televíziu Fox News. „A teraz dúfajme, že prichádza nová éra aj s Iránom.“
Vance tiež povedal, že USA môžu „s istotou povedať“, že Irán nebude nikdy vlastniť jadrovú zbraň, čo je kľúčový cieľ USA. Dohoda je „skvelá vec“ aj pre americký ľud, keďže môže priniesť pokles cien energií.
Britský premiér Keir Starmer označil dohodu za „mimoriadne dôležitý krok vpred k ukončeniu vojny“. Zablahoželal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a sprostredkovateľom z Pakistanu, Kataru a ďalších krajín, ktorí prispeli k jej dosiahnutiu.
Starmer v oficiálnom vyhlásení ďalej uviedol, že pozornosť sa musí sústrediť na plnú implementáciu memoranda o porozumení, vrátane trvalého otvorenia Hormuzského prielivu a finalizácie detailov jadrovej dohody. Spojené kráľovstvo je podľa neho pripravené podporiť nadchádzajúce technické rokovania medzi USA a Iránom, ktoré by sa mali začať po podpísaní dohody plánovanom na piatok.
Katarský premiér a minister zahraničných vecí Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v reakcii zverejnenej na sieti X uviedol, že jeho krajina víta dohodu medzi USA a Iránom. Poďakoval sa Pakistanu a všetkým regionálnym aj zahraničným aktérom, ktorí prispeli k vytvoreniu podmienok na jej dosiahnutie. Katar podľa neho očakáva, že „všetky strany sa zapoja do nadchádzajúcich rokovaní v pozitívnom a konštruktívnom duchu“. Prisľúbil, že Katar zostane stabilným podporovateľom úsilia o regionálnu bezpečnosť.
Aj nemecký kancelár Friedrich Merz privítal dohodu a vyzval na jej „cieľavedomú“ implementáciu. Podľa jeho vyhlásenia musí byť Hormuzský prieliv trvalo a bez obmedzení otvorený pre komerčnú plavbu. Merz zdôraznil, že rokovania v nasledujúcich týždňoch musia zabezpečiť, aby Irán preukázateľne ukončil svoj vojenský jadrový program. Takisto sa musia skončiť útoky na Izrael a ďalšie štáty v regióne Perzského zálivu.
Kancelár zablahoželal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k „tomuto diplomatickému prielomu“ v rokovaniach s Iránom a uviedol, že teraz je potrebné „cieľavedome implementovať“ všetky dohodnuté body. Podľa Merza môže dohoda prispieť k oživeniu svetovej ekonomiky a k stabilizácii Blízkeho východu. Nemecká vláda bude podľa neho naďalej podporovať všetky príslušné diplomatické iniciatívy.
Generálny tajomník OSN António Guterres privítal mierovú dohodu, trvalé prímerie a znovuotvorenie Hormuzského prielivu ako „rozhodujúci krok“ k riešeniu konfliktu na Blízkom východe. „Generálny tajomník dúfa, že obe strany využijú tento nový impulz a zintenzívnia svoje úsilie o konečné urovnanie konfliktu,“ uviedol Guterres vo vyhlásení, ktoré zverejnil jeho hovorca Stéphane Dujarric.
Vance vyhlásil, že ohlásená dohoda by mohla byť začiatkom „novej éry“ na Blízkom východe. „Prezident vytvoril skutočný priestor na transformáciu tohto regiónu,“ povedal v rozhovore pre televíziu Fox News. „A teraz dúfajme, že prichádza nová éra aj s Iránom.“
Vance tiež povedal, že USA môžu „s istotou povedať“, že Irán nebude nikdy vlastniť jadrovú zbraň, čo je kľúčový cieľ USA. Dohoda je „skvelá vec“ aj pre americký ľud, keďže môže priniesť pokles cien energií.
Britský premiér Keir Starmer označil dohodu za „mimoriadne dôležitý krok vpred k ukončeniu vojny“. Zablahoželal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a sprostredkovateľom z Pakistanu, Kataru a ďalších krajín, ktorí prispeli k jej dosiahnutiu.
Starmer v oficiálnom vyhlásení ďalej uviedol, že pozornosť sa musí sústrediť na plnú implementáciu memoranda o porozumení, vrátane trvalého otvorenia Hormuzského prielivu a finalizácie detailov jadrovej dohody. Spojené kráľovstvo je podľa neho pripravené podporiť nadchádzajúce technické rokovania medzi USA a Iránom, ktoré by sa mali začať po podpísaní dohody plánovanom na piatok.
Katarský premiér a minister zahraničných vecí Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v reakcii zverejnenej na sieti X uviedol, že jeho krajina víta dohodu medzi USA a Iránom. Poďakoval sa Pakistanu a všetkým regionálnym aj zahraničným aktérom, ktorí prispeli k vytvoreniu podmienok na jej dosiahnutie. Katar podľa neho očakáva, že „všetky strany sa zapoja do nadchádzajúcich rokovaní v pozitívnom a konštruktívnom duchu“. Prisľúbil, že Katar zostane stabilným podporovateľom úsilia o regionálnu bezpečnosť.
Aj nemecký kancelár Friedrich Merz privítal dohodu a vyzval na jej „cieľavedomú“ implementáciu. Podľa jeho vyhlásenia musí byť Hormuzský prieliv trvalo a bez obmedzení otvorený pre komerčnú plavbu. Merz zdôraznil, že rokovania v nasledujúcich týždňoch musia zabezpečiť, aby Irán preukázateľne ukončil svoj vojenský jadrový program. Takisto sa musia skončiť útoky na Izrael a ďalšie štáty v regióne Perzského zálivu.
Kancelár zablahoželal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k „tomuto diplomatickému prielomu“ v rokovaniach s Iránom a uviedol, že teraz je potrebné „cieľavedome implementovať“ všetky dohodnuté body. Podľa Merza môže dohoda prispieť k oživeniu svetovej ekonomiky a k stabilizácii Blízkeho východu. Nemecká vláda bude podľa neho naďalej podporovať všetky príslušné diplomatické iniciatívy.
Generálny tajomník OSN António Guterres privítal mierovú dohodu, trvalé prímerie a znovuotvorenie Hormuzského prielivu ako „rozhodujúci krok“ k riešeniu konfliktu na Blízkom východe. „Generálny tajomník dúfa, že obe strany využijú tento nový impulz a zintenzívnia svoje úsilie o konečné urovnanie konfliktu,“ uviedol Guterres vo vyhlásení, ktoré zverejnil jeho hovorca Stéphane Dujarric.