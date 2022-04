Svetovú cenu slobody tlače prevezme združenie bieloruských novinárov

Paríž 27. apríla (TASR) - Svetovú cenu slobody tlače, ktorú každoročne udeľuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), dostala tento rok Bieloruská asociácia novinárov (BAŽ). Ocenili ju za snahy udržať fungovanie nezávislých médií v Bielorusku napriek represiám zo strany režimu Alexandra Lukašenka. V stredu o tom informovala agentúra AFP.



Asociácia bola založená v roku 1995, krátko po Lukašenkovom nástupe k moci, a to s cieľom vyvíjať tlak na vedenie krajiny v oblasti rešpektovania slobody tlače.



BAŽ má 1300 členov. V roku 2021 - v čase vlny represií proti opozícii a protivládnym aktivistom - dostala súdny príkaz na ukončenie svojej činnosti.



"Udelením ceny združeniu BAŽ stojíme na strane všetkých novinárov na celom svete, ktorí kritizujú, oponujú a odhaľujú autoritárskych politikov a režimy tým, že prinášajú pravdivé informácie a podporujú slobodu prejavu," uviedol Alfred Lela, predseda medzinárodnej poroty ceny pomenovanej po Guillermovi Canovi.



Andrej Bacunec, predseda BAŽ, privítal ocenenie, ktoré bolo po prvýkrát v 25-ročnej histórii udelené skupine, a nie jednotlivcovi. "Je to veľmi nečakané. Je to uznanie pre všetkých nezávislých bieloruských novinárov, ktorí v posledných dvoch rokoch pracovali napriek všetkým tlakom, zákazom publikovania a zatýkaniam," povedal v telefonickom rozhovore pre agentúru AFP.



Podľa databázy, ktorú BAŽ vedie, je v súčasnosti v Bielorusku za mrežami 24 novinárov.



"Prakticky všetky nezávislé médiá v Bielorusku boli zakázané ako údajne extrémistické, prístup k nim je v krajine zablokovaný, dostupné sú len cez VPN (virtuálnu súkromnú sieť). Mnohí novinári opustili Bielorusko, ale niektorí stále pracujú a píšu pre médiá, ktoré teraz sídlia mimo krajiny," povedal Bacunec, ktorý vlani sám odišiel z Bieloruska a teraz žije na neznámom mieste v zahraničí.



Spresnil, že bieloruské médiá boli od chvíle, keď sa Lukašenko dostal k moci, pod neustálym tlakom, keďže cieľom každého autoritatívneho vodcu je kontrola informácií. Tento tlak voči médiám, ale aj občianskej spoločnosti sa vystupňoval v roku 2020, keď sa v Bielorusku konali prezidentské voľby, ktorých priebeh i výsledok Západ považuje za zmanipulované.



Podľa správ BAŽ a ďalších mimovládnych skupín represie voči novinárom v Bielorusku pokračovali aj v posledných týždňoch.



Kaciaryna Andrejevová, novinárka z Poľska vysielajúceho televízneho kanálu Belsat, bola tento mesiac obvinená z vlastizrady a hrozí jej až 15 rokov väzenia. Súdny proces s ňou sa začne v máji. Minulý týždeň bola zadržaná šéfredaktorka týždenníka Novy čas Axana Kolbová, ktorá bola obvinená z narušovania verejného poriadku.



Cena Guillerma Cana, ktorej slávnostné odovzdávanie sa uskutoční 2. mája v Uruguaji, je pomenovaná po kolumbijskom novinárovi Guillermovi Canovi Isazovi.



Cano bol zakladateľom kolumbijského denníka El Espectador. Zavraždili ho 17. decembra 1986 pred sídlom redakcie tohto denníka v Bogote. Stal sa obeťou drogovej mafie, pretože kritizoval obchodovanie s narkotikami a poukazoval na ich škodlivé vplyvy na kolumbijskú spoločnosť.