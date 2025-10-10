< sekcia Zahraničie
Svetový aj Európsky deň proti trestu smrti sa pripomína 10. októbra
Svetová koalícia proti trestu smrti pozostáva z vyše 150 mimovládnych organizácií, advokátov, miestnych orgánov moci a odborových organizácií.
Autor TASR
Montreuil/Štrasburg 10. októbra (TASR) - V roku 2003 Svetová koalícia proti trestu smrti (WCADP) oznámila na 10. októbra prvý Svetový deň proti trestu smrti. Cieľom dňa je posilniť medzinárodnú verejnú mienku i verejných činiteľov za zrušenie hrdelného trestu.
Svetová koalícia proti trestu smrti pozostáva z vyše 150 mimovládnych organizácií, advokátov, miestnych orgánov moci a odborových organizácií. Vznikla 13. mája 2002 v Ríme a jej založenie bolo výsledkom záväzku, ktorý na seba prevzali signatári prvého Svetového kongresu proti trestu smrti. Ten v júni 2001 zorganizovalo francúzske združenie Spoločne proti trestu smrti (ECPM) v Štrasburgu.
Na Svetový deň proti trestu smrti nadviazala Rada Európy, ktorá 26. septembra 2007 vyhlásila Európsky deň proti trestu smrti. Rezolúciu ustanovujúcu 10. október aj za Európsky deň proti trestu smrti podpísali 10. októbra 2007 na medzinárodnej konferencii Európa proti trestu smrti v Lisabone zástupcovia Rady Európy, Európskej komisie a Rady Európskej únie.
Medzinárodná verejnosť si tak 10. októbra pripomína Svetový a aj Európsky deň proti trestu smrti. Podľa Európskej komisie je trest smrti porušením najzákladnejšieho ľudského práva, ktorým je právo na život, a pre trest smrti neexistuje ospravedlnenie. Zrušenie trestu smrti sa považuje za prirodzenú podmienku na vstup do Rady Európy.
Rovnako ako v minulom roku, bude aj tohtoročné pripomenutie Svetového dňa proti trestu venované spochybneniu predstavy, že trest smrti môže zvýšiť bezpečnosť ľudí a komunít. Trest smrti podľa WCADP nechráni jednotlivcov ani spoločnosti, pretože ohrozuje ľudskú dôstojnosť a posilňuje sociálne a ekonomické rozdiely, pričom neúmerne postihuje marginalizované skupiny.
Zo správy Amnesty International za rok 2024 vyplýva, že v minulom roku narástol počet zaznamenaných popráv oproti roku 2023 o 32 percent. Najviac popráv vykonali v Číne, Iráne, Saudskej Arábii, Iraku a Jemene. V roku 2024 odsúdili na trest smrti 28.085 ľudí, z toho bolo päť percent žien. Zaznamenaných bolo 1518 popráv, ide o najvyšší počet od roku 2015.
Doposiaľ zrušilo úplne trest smrti 113 štátov na svete. Deväť krajín zrušilo trest smrti za trestné činy podľa zvykového práva. Uloženie hrdelného trestu je možné v 54 krajinách.
