Myšlienkou Svetového dňa bez tabaku je odhalenie príťažlivosti

Ženeva/Bratislava 31. mája (TASR) - Arómy a prísady v tabakových výrobkoch na zvýraznenie chuti s cieľom zvýšiť atraktivitu výrobku – to je len jedna z marketingových taktík, ktorým sa tabakový priemysel snaží zatraktívniť svoje zdraviu škodlivé výrobky. Aj preto tohtoročnou hlavnou myšlienkou Svetového dňa bez tabaku, ktorý pripadá na sobotu 31. mája, je tzv. „odhalenie príťažlivosti“.



Každoročne 31. mája, a to od roku 1987, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v rámci Svetového dňa bez tabaku upriamuje pozornosť na škodlivý účinok a smrteľné následky tabakových výrobkov. WHO poukazuje aj na nepriame pôsobenie cigaretovému dymu. Zmyslom tohto dňa je odradiť ľudí od užívania tabaku v akejkoľvek forme a vyzvať jednotlivcov, verejnosť a štátnu správu, aby aktívne propagovali životný štýl bez tabaku.



Cieľom tohtoročnej kampane je odhaliť stratégie, ktoré používa tabakový a nikotínový priemysel na zatraktívnenie svojich škodlivých výrobkov najmä voči mladým ľuďom. Odhaľovaním taktík „príťažlivosti“ WHO zvyšuje povedomie, snaží sa presadzovať prísnejšie zákony vrátane zákazu príchutí, ktoré robia tabakové a nikotínové výrobky atraktívnejšími, a chrániť tak verejné zdravie.



Ako uvádza WHO, napriek významnému pokroku v globálnej kontrole tabaku, tabakový a nikotínový priemysel neustále prispôsobuje svoje stratégie s cieľom prilákať a udržať si spotrebiteľov. Úsilie tohto priemyslu podkopáva verejné zdravie a zameriava sa najmä na zraniteľné skupiny – teda mládež.



Za bežné praktiky WHO označuje spomínané arómy a prísady, cielený marketing zatraktívňujúci dizajn a obaly tabakových výrobkov, ale aj samotný klamlivý vzhľad produktu. To podľa tejto organizácie predstavuje najmä vytváranie tabakových produktov, ktoré pripomínajú sladkosti či hračky, ktorými priamo oslovujú deti a dospievajúcich.



Praktiky majú podporovať nielen začatie užívania tabakových výrobkov, ale komplikujú samotné odvykanie od nich. Tým sa zvyšuje závislosť na nich a vznik dlhodobých zdravotných následkov.



Organizácia v roku 2022 odhalila významné medzery v ochrane detí pred elektronickými cigaretami v Európe. Podľa štatistík WHO iba štyri európske krajiny zakazovali v tom čase všetky príchute elektronických cigariet a ďalšie štyri krajiny povoľovali, resp. obmedzovali len konkrétne príchute.



„Iba 11 krajín zakazovalo všetky formy reklamy, propagácie a sponzorstva elektronických cigariet. Na porovnanie ďalších 36 krajín malo len čiastočný zákaz a šesť krajín bolo bez regulácie. Tieto medzery robia mladých ľudí obzvlášť zraniteľnými voči cielenému marketingu elektronických cigariet,“ uvádza organizácia. WHO v tejto súvislosti apeluje na potrebu prísnejších zákonov v Európe na ochranu mládeže.



Pritom obľuba v používaní nikotínových výrobkov, akými sú elektronické cigarety a nikotínové vrecúška, medzi mládežou rastie. V roku 2022 približne 12,5 percenta dospievajúcich v Európe podľa WHO používalo elektronické cigarety. V niektorých krajinách bolo používanie elektronických cigariet oproti fajčeniu bežných cigariet medzi deťmi v školskom veku dva- až trikrát vyššie, čo je podľa organizácie znepokojujúci trend.



Užívaniu tabaku pripisujú lekári najväčšie množstvo odvrátiteľných úmrtí. Podľa WHO je v súčasnosti na svete viac ako jedna miliarda fajčiarov tabaku, resp. užívateľov nikotínu. Práve nikotín je vysoko návyková látka. Väčšina ľudí závislých v dospelosti od fajčenia začala užívať tabakové výrobky, najčastejšie v podobe cigariet, pred dovŕšením 18 roku života.



Bez tabaku by sa dalo vyhnúť deviatim z desiatich prípadov rakoviny pľúc. Fajčenie tabaku a pasívne fajčenie sú hlavné rizikové faktory vzniku tuberkulózy, rakoviny pľúc, astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Podľa WHO každý druhý fajčiar zomiera na následky fajčenia.



Takmer 80 percent z miliardy fajčiarov na svete žije v krajinách s nízkym príjmom. Vyše 1,3 miliardy ľudí, teda 18 percent obyvateľstva sveta, je na národnej úrovni chránených zákonmi o zákaze fajčenia, vrátane Slovákov.