Svetový deň bez tabaku sa pod záštitou WHO pripomína 31. mája
Správa WHO uvádza, že Európa má najvyššiu mieru užívania tabaku na svete, keď predbehla aj juhovýchodnú Áziu.
Autor TASR
Ženeva 30. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) od roku 1987 vyhlasuje 31. máj za Svetový deň bez tabaku. Jeho tohtoročné heslo je „Odhaľovanie príťažlivosti - boj proti závislosti od nikotínu a tabaku“.
Cieľom tejto kampane je upozorniť na nové praktiky tabakového a nikotínového priemyslu, prijať ráznejšie legislatívne opatrenia na ochranu mládeže a zvýšiť prevenciu i pomoc v súvislosti so závislosťou.
Správa WHO uvádza, že Európa má najvyššiu mieru užívania tabaku na svete, keď predbehla aj juhovýchodnú Áziu. Zároveň viac ako 15 miliónov detí vo veku 13 až 15 rokov používa elektronické cigarety, pričom mladí ľudia vapujú (vdychovanie aerosólu, ktorý vzniká zahrievaním tekutiny v elektronickej cigarete) v priemere deväťkrát častejšie ako dospelí.
Podľa údajov z roku 2024 v Európe užívala tabak takmer štvrtina (24,1 percenta) ľudí starších ako 15 rokov, čo je viac ako v ktoromkoľvek inom regióne sledovanom WHO. Platí to aj v prípade žien (17,4 percenta), konštatuje správa.
Štúdia sa po prvýkrát na celosvetovej úrovni venuje vapovaniu. Používanie e-cigariet odhadla na viac ako 100 miliónov ľudí prevažne v krajinách s vysokými príjmami. Ide o 86 miliónov dospelých a 15 miliónov detí vo veku 13 až 15 rokov.
„Tabakový priemysel sa bráni (voči snahe o kontrolu tabaku) novými nikotínovými výrobkami a agresívne sa zameriava na mladých ľudí,“ povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vyzval vlády, aby konali „rýchlejšie a ráznejšie“ pri zavádzaní osvedčených politík na kontrolu tabaku.
Tabakové a nikotínové spoločnosti často využívajú moderné formy reklamy, ktoré pôsobia nenápadne, atraktívne a emocionálne. Môže ísť o videá influencerov, štýlové fotografie alebo trendové videá. Takýto obsah vytvára dojem, že fajčenie alebo vapovanie je moderné, zábavné a spoločensky prijateľné. Výrobcovia sa často zameriavajú na farebný dizajn, atraktívne balenie a sladké príchute, ktoré oslovujú najmä tínedžerov. Štýlový vzhľad zároveň vytvára pocit, že ide o neškodný produkt.
WHO upozornila, že fajčenie ročne zabije viac ako osem miliónov ľudí. Cigaretový dym nepoškodzuje iba pľúca, ale aj srdce, cievy, tráviaci systém a nervovú sústavu. Žiadna forma fajčenia nie je bezpečná, ani elektronické cigarety či zahrievače tabaku, ktoré sa mnohí snažia mylne vydávať za zdravšiu alternatívu.
Jedným z najvážnejších ochorení, ktoré fajčenie spôsobuje, je chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Okrem CHOCHP spôsobuje fajčenie aj rakovinu pľúc, ústnej dutiny, hrtana, pažeráka, močového mechúra a pankreasu, ako aj infarkt, cievnu mozgovú príhodu, zlyhanie srdca, zníženú imunitu alebo psychické poruchy vrátane úzkostí a depresie.
Tabakový priemysel zároveň ničí životné prostredie pestovaním, výrobou, distribúciou a spotrebou tabakových produktov, ako aj prostredníctvom vyprodukovaného odpadu. Pestovanie tabaku si vyžaduje intenzívne využívanie obmedzených kapacít pôdy a vody, pričom do vodných tokov uvoľňuje škodlivé chemikálie. Tabakový dym, obsahujúci viac ako 4000 chemických látok vo forme častíc a plynov, zvyšuje úroveň znečistenia ovzdušia.
Cigaretový filter obsahuje plasty a patrí do zmiešaného komunálneho odpadu. Vzhľadom na obsah acetátu celulózy, bioplastu vyrobeného z drevnej buničiny, sa v životnom prostredí rozkladá až 15 rokov.
Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sa konajú rôzne diskusie a podujatia na celom svete, Slovensko nevynímajúc. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) ponúkajú verejnosti možnosť poradiť sa o závislosti od fajčenia či nechať si odmerať oxid uhoľnatý vo vydychovanom vzduchu.
