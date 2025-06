Svetový deň boja proti detskej práci nesie heslo: Zrýchlime úsilie!

New York/Bratislava 12. júna (TASR) - Svetový deň boja proti detskej práci si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na globálny rozsah detskej práce a na opatrenia a úsilie potrebné na jej odstránenie. Tento deň, ktorý sa pripomína 12. júna, vyhlásila Medzinárodná organizácia práce (MOP) v roku 2002.



Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) dosahoval svet od roku 2000 stabilný pokrok v znižovaní detskej práce. V posledných rokoch však konflikty, krízy a pandémia COVID-19 uvrhli viac rodín do chudoby a prinútili milióny ďalších detí k práci.



Na svete je stále priveľa detí vystavených nútenej práci a iným formám vykorisťovania. Medzinárodné normy definujú detskú prácu ako prácu, ktorá je nebezpečná pre zdravie a vývoj dieťaťa, vyžaduje si príliš veľa hodín a vykonávajú ju príliš malé deti.



Detský fond OSN (UNICEF) odhaduje, že v súčasnosti pracuje približne 160 miliónov detí – 63 miliónov dievčat a 97 miliónov chlapcov, čiže jedno zo šiestich detí na celom svete. Z nich takmer 80 miliónov vykonáva nebezpečnú prácu. Nepracujú preto, aby mali vreckové, ale preto, aby ich rodiny mohli prežiť, pripomína UNICEF. Najviac detí zapojených do detskej práce je v Afrike, kde ich pracuje 72 miliónov. Na druhom mieste nasleduje po africkom kontinente Ázia, kde pracuje 62 miliónov detí.



„Zrušenie detskej práce je jedným zo základných pilierov sociálnej spravodlivosti a rešpektovania práv dieťaťa,“ zdôrazňuje sa na stránke Detského fondu OSN. Tohtoročný Svetový deň boja proti detskej práci sa nesie v duchu hesla: „Pokrok je zrejmý, ale je potrebné urobiť viac: Zrýchlime úsilie!“



Organizácia Spojených národov apelovala minulý mesiac na krajiny, aby zintenzívnili úsilie s cieľom odstrániť detskú prácu vo všetkých jej formách. Vo výzve nazvanej „Dôstojné detstvo“ poukázala na to, že hoci sa pri riešení tohto problému dosiahol pokrok, nepodarilo sa splniť kolektívny záväzok, ktorým bolo úplné ukončenie detskej práce do roku 2025.



„Cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 8.7 vyzýva na odstránenie detskej práce vo všetkých jej formách do roku 2025. Musíme konať s obnovenou naliehavosťou, aby sme zabezpečili, že všetky deti budú môcť žiť dôstojný život a mať príležitosti, ktoré si zaslúžia. Musíme riešiť základné príčiny detskej práce,“ povedal v tejto súvislosti súčasný predseda Valného zhromaždenia OSN Philémon Yang.