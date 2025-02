Deň boja proti rakovine sa nesie v duchu kampane Spojení jedinečnosťou

Ženeva/Bratislava 4. februára (TASR) - Cieľom Svetového dňa boja proti rakovine (World Cancer Day), ktorému patrí v kalendári už štvrťstoročie 4. februárový deň, je zvýšiť povedomie o rakovine a formou rôznych osvetových aktivít podporiť opatrenia v oblasti prevencie. Tento deň organizuje Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (Union for International Cancer Control, UICC). Ide o najstaršiu a najväčšiu medzinárodnú organizáciu zameranú na boj proti rakovine, ktorá v súčasnosti združuje viac ako 1100 členských organizácií vo vyše 170 krajinách sveta.



V súvislosti s tohtoročným Svetovým dňom boja proti rakovine spustila UICC novú trojročnú globálnu kampaň pod názvom Spojení jedinečnosťou (United by Unique). Vyzýva na zmenu v onkologickej starostlivosti, v ktorej dáva do jej centra ľudí a ľudskosť. "Nová kampaň Svetového dňa boja proti rakovine stavia v rokoch 2025 - 2027 do centra starostlivosti ľudí. Ponúka trojročnú cestu od zvyšovania povedomia k prijímaniu opatrení," píše sa na webovej stránke Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny.



Svetový deň boja proti rakovine sa zrodil 4. februára 2000 na Svetovom samite boja proti rakovine pre nové tisícročie, ktorý sa konal v hlavnom meste Francúzska. V tento deň bola podpísaná Charta práv onkologických pacientov. Podľa miesta konania nesie názov Parížska charta proti rakovine.



"Otcom" Parížskej charty, ako zakladajúceho dokumentu boja proti rakovine, sa stal francúzsky onkológ David Khayat, ktorého v jeho úsilí podporili odborníci na nádorové choroby na celom svete. Cieľom profesora Khayata bolo prostredníctvom Charty práv onkologických pacientov, ako medzinárodného dohovoru, zvýšiť a zlepšiť prístup i kvalitu zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom s onkologickými chorobami.



Na celom svete zomrie každý rok v dôsledku tohto ochorenia asi desať miliónov ľudí, čo je viac, ako si vyžiada HIV/AIDS, malária a tuberkulóza dovedna. Podľa Európskeho informačného systému (European Cancer Information System) je každý rok na rakovinu diagnostikovaných 2,7 milióna Európanov a 1,3 milióna tomuto ochoreniu každoročne podľahne.



Na základe nových dát o výskyte rakoviny, ktoré koncom decembra 2024 zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), na Slovensku pribudlo v roku 2022 takmer 35.000 onkologických pacientov, keď rakovina pripravila o život viac ako 12.700 ľudí. Takmer jednej tretine úmrtí sa dá predísť včasným zistením - rutinným skríningom a liečbou. Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií.



Na celom svete sa najčastejšie vyskytujú - v prípade mužov - rakovina pľúc, žalúdka, pečene, hrubého čreva a prostaty. Medzi ženami je to rakovina prsníka, pľúc, žalúdka, hrubého čreva, konečníka a krčku maternice.



Minulý rok sa v rámci Svetového dňa boja proti rakovine uskutočnilo 900 aktivít a podujatí vo viac ako 127 krajinách. Do celosvetovej iniciatívy boja proti nádorovým ochoreniam sa v rámci Slovenska každý rok zapája Liga proti rakovine, ktorá pravidelne pri príležitosti tohto dňa pripravuje rôzne aktivity.