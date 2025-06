Svetový deň darcov krvi pripomína ich dôležitosť pri záchrane životov

Káhira/Ženeva/New York/Bratislava 14. júna (TASR) – Medzi najčastejších príjemcov darovanej krvi patria ženy v plodnom veku a deti do piatich rokov z rozvojových krajín. Každoročne krváca počas pôrodu 14 miliónov žien na svete. Bezpečné krvné transfúzie zachraňujú životy nielen im, ale aj ďalšej rizikovej skupine – miliónom detí trpiacim ťažkou anémiou v dôsledku malárie alebo podvýživy.



Uvádza to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi (sobota 14. júna). Mottom tohtoročnej kampane je „Daruj krv, daruj nádej – spolu zachraňujeme životy“.



Svetový deň darcov krvi slúži na zvýšenie povedomia o potrebe bezpečnej krvi a krvných produktov. Zároveň slúži ako poďakovanie dobrovoľným bezplatným darcom krvi za to, že svojou solidaritou zachraňujú ľudské životy. WHO tento deň vyhlásila na 14. jún už v máji 2005, keďže sa viaže k narodeniu amerického biológa a lekára rakúskeho pôvodu Karla Landsteinera (1868 - 1943). V roku 1909 objavil krvný systém A, B, 0 a AB a za prácu na krvných skupinách získal v roku 1930 Nobelovu cenu za medicínu.



Nevyhnutné množstvo bezpečnej krvi a krvných produktov (plazma, trombocyty atď.) poskytujú pacientom najčastejšie krvné banky a nemocnice. Tohtoročná kampaň preto poukazuje na dôležitosť prístupu národných autorít investovať do budovania transfúznych služieb, národných programov v oblasti transfúziológie, aby bol zabezpečený univerzálny prístup k bezpečným transfúznym prípravkom.



Tohtoročný slogan „Daruj krv, daruj nádej – spolu zachraňujeme životy“ zdôrazňuje význam transfúzie krvi na záchranu ľudských životov a vplyv pravidelného darcovstva k budovaniu zdravšieho a solidárnejšieho sveta.



Prístup k bezpečnej krvi zostáva podľa WHO naliehavým problémom v regióne Blízkeho východu, kde krajiny nedosahujú odporúčané minimum desať darcov krvi na tisíc obyvateľov ročne. Každé darovanie krvi má pritom potenciál zachrániť tri ľudské životy. Napriek určitému pokroku dobrovoľné neplatené darcovstvo predstavuje menej ako polovicu zásob krvi.



Na Blízkom východe, ktorý čelí pretrvávajúcim humanitárnym núdzovým situáciám, môže nedostatok krvných zásob viesť k život ohrozujúcim stavom pre zraniteľné skupiny, obete konfliktov alebo prírodných katastrof. WHO vyzýva všetky zainteresované strany – jednotlivcov, komunity, vlády, partnerov a občiansku spoločnosť – aby sa spolupodieľali na zabezpečení bezpečnej krvi pre každého pacienta, ktorý ju potrebuje.



Na koordinovaní Svetového dňa darcov krvi sa okrem WHO podieľa aj Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi či Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu.



Dôležitosť Svetového dňa darcov krvi pripomína verejnosti aj Národná transfúzna služba Slovenskej republiky (NTS SR). „Oslavy tohto dňa na Slovensku sa začali už v pondelok (9. júna) v priestoroch Prezidentského paláca, kedy Kancelária prezidenta SR v spolupráci s NTS SR zorganizovala pre verejnosť 5. ročník Prezidentskej kvapky krvi,“ TASR o tom informovala riaditeľka marketingu a komunikácie NTS SR Martina Frigová.



Ako priblížila, v piatok o 18.00 hodine je naplánovaná v Dóme sv. Alžbety v Košiciach svätá omša za darcov krvi, celebrovaná dekanom farnosti sv. Alžbety v Košiciach Allanom Tomášom.



NTS SR pripravila v sobotu 14. júna na svojich pracoviskách Deň otvorených dverí. Jej odberné centrá budú pripravené na výnimočné sobotné darovanie krvi od 8.00 do 13.00 hodiny. Darovať krv budú môcť aj osoby bez predchádzajúcej rezervácie termínu. Ako NTS SR pripomína, tento deň je najväčší sviatok tých, ktorí darovaním krvi každý deň zachraňujú životy.



Oceňovanie darcov krvi vo svete nie je bežné. Systematicky sa ďakuje ľuďom za darcovstvo napríklad v Českej republike, Rakúsku, Holandsku a na Slovensku. Slovenský Červený kríž oceňuje pravidelných darcov krvi od roku 1960. Počas tohto obdobia bolo ocenených 399.961 darcov krvi, ktorí pravidelne darovali krv na území SR.