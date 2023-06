Svetový deň darcov krvi je v duchu hesla: Daruj krv, daruj plazmu

Ženeva/New York/Bratislava 14. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vzdáva Svetovým dňom darcov krvi (World Blood Donor Day), ktorý sa každoročne koná 14. júna, úctu miliónom ľudí darujúcim krv s cieľom zachrániť životy alebo pomôcť pacientom, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. Zároveň tým chce podnietiť aj ostatných, aby dobrovoľných darcov nasledovali.



Ministri zdravotníctva v máji 2005 na svojom Svetovom zhromaždení schválili rezolúciu, podľa ktorej sa Svetový deň darcov krvi bude konať každý rok 14. júna. Prvý Svetový deň darcov krvi však zorganizovali už rok pred tým, 14. júna 2004, pracovníci juhoafrickej Národnej transfúznej služby v Johannesburgu.



Dátum 14. jún nebol vybraný náhodne. Viaže sa k narodeniu amerického biológa a lekára rakúskeho pôvodu Karla Landsteinera (14. jún 1868 - 26. jún 1943), nositeľa Nobelovej ceny za medicínu. V roku 1909 objavil krvný systém A, B, 0 a AB, a práve za prácu na krvných skupinách získal v roku 1930 Nobelovu cenu.



Tento rok sa kampaň v rámci Svetového dňa darcov krvi nesie v duchu hesla: Daruj krv, daruj plazmu, zdieľaj život, zdieľaj často (Give blood, give plasma, share life, share often). "Zameriava sa na pacientov, ktorí potrebujú celoživotnú podporu formou transfúznych liekov, a zdôrazňuje úlohu, ktorú môže zohrať každý jeden človek vďaka darovaniu drahocennej krvi alebo plazmy," zdôrazňuje sa na stránke Svetového dňa darcov krvi.



Na koordinovaní Svetového dňa darcov krvi sa okrem WHO podieľa aj Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi (IFBDO) či Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu (ISBT). Tieto organizácie vyberú každoročne hostiteľskú krajinu, ktorá sa stane centrom osláv. Tento rok je ňou Alžírsko.



Na Slovensku aktivity v rámci Svetového dňa darcov krvi organizuje Slovenský Červený kríž, Národná transfúzna služba Slovenskej republiky či hematologicko-transfúzne oddelenia nemocníc.



Popri činnosti v rámci Svetového dňa darcov krvi sa Slovenský Červený kríž už viac ako 60 rokov venuje rôznym osvetovým aktivitám v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi.



Už 28 rokov pripomína kampaňou Valentínska kvapka krvi potrebu pravidelných darcov krvi a neustáleho získavania nových darcov krvi. Ochotu zapojiť sa do tohtoročnej kampane prejavilo po celom Slovensku počas štyroch týždňov od 13. februára do 10. marca 23.600 ľudí.



Údaje o počte darcov krvi pravidelne sleduje a eviduje Národné centrum zdravotníckych informácií. "Zo zverejnených údajov vyplýva, že obdobie covidu negatívne zasiahlo do vývoja počtu prvodarcov a pravidelných darcov krvi. Rozdiel v počte pravidelných darcov krvi v období pred covidom a po ňom je vyše 10-tisíc. Počet prvodarcov krvi medzi rokmi 2019 a 2021 klesol o takmer 7-tisíc," informovala TASR Veronika Daničová, hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií s tým, že na Slovensku evidujeme 258.309 darcov krvi. Na celom svete je celkove viac ako 118 miliónov darcov krvi.