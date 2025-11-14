< sekcia Zahraničie
Svetový deň diabetu je venovaný téme cukrovky na pracovisku
Všetky typy diabetu majú spoločný základ - ide o chronické metabolické ochorenia, vyznačujúce sa zvýšenou hladinou krvného cukru.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Na 14. novembra každoročne od roku 1991 pripadá inštitucionalizované zdôraznenie závažného fenoménu modernej civilizácie. Podľa expertov cukrovka dnes už predstavuje globálnu epidémiu so život ohrozujúcimi komplikáciami. Svetový deň diabetu má tak podporu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na podnet Medzinárodnej federácie diabetu (IDF). V roku 2007 sa tento deň slávil prvýkrát ako svetový pod oficiálnou záštitou Organizácie Spojených národov.
Rok 2025 je špeciálne venovaný téme "Cukrovka na pracovisku" a je to aj 75. rok fungovania IDF. Skupina expertov a ich podporovateľov federáciu založila 23. septembra 1950 v snahe poukazovať na nebezpečenstvo ochorenia, ktorému sa dá v prípade najrozšírenejšieho 2. typu v minimálne 50 percentách prípadoch predchádzať. Počet pacientov s cukrovkou rastie a bude sa zvyšovať najmä v súvislosti s nezdravým spôsobom života a starnutím populácie.
Svetový deň diabetu sa pripomína aj ako hold kanadskému fyziológovi a neskoršiemu nobelistovi Frederickovi Grantovi Bantingovi. Hlavný objaviteľ inzulínu sa narodil v tento deň roku 1891. Banting (1891 - 1941) spolu s Charlesom Herbertom Bestom (1899 - 1978) v roku 1921 izolovali z pankreasu klinicky použiteľný inzulín. V roku 1922 vyskúšali účinnosť inzulínu na sebe a neskôr ho podali 14-ročnému chlapcovi, ktorému tým zachránili život. V roku 1923 Banting spolu so škótskym fyziológom Johnom Jamesom Ricardom MacLeodom získali Nobelovu cenu za objav inzulínu.
Všetky typy diabetu majú spoločný základ - ide o chronické metabolické ochorenia, vyznačujúce sa zvýšenou hladinou krvného cukru. Zdravé telo si s vysokým krvným cukrom bez problémov poradí. Podžalúdková žľaza (pankreas) začne vylučovať hormón inzulín, ten sa viaže na glukózu v krvi a pomáha ju vstrebať do buniek, kde sa mení na energiu. Komplikácie nastávajú, ak tvorba inzulínu nie je dostatočná. Hladina krvného cukru ostáva vysoká, čo vedie k závažným zdravotným problémom. Môže, ale nemusí to byť dedičné ochorenie a Diabetes mellitus sa delí na tri hlavné typy.
Prvý typ je tzv. závislý od inzulínu, vzniká častejšie v mladom veku človeka, zvyčajne je spôsobený autoimunitnou reakciou, keď ochranný systém tela napáda bunky, ktoré produkujú inzulín. Ľudia s touto formou cukrovky potrebujú každý deň injekcie inzulínu, aby si dokázali kontrolovať hladiny glukózy v krvi, ináč by im hrozili ťažké akútne komplikácie.
Druhý typ, tzv. nezávislý od inzulínu, vzniká skôr u starších osôb, často obéznych pacientov. Charakteristická ju odolnosť voči inzulínu a relatívny deficit inzulínu, pričom v čase diagnostikovania cukrovky môže byť prítomný jeden z týchto javov alebo obidva. Cukrovka 2. typu môže zostať nezistená aj niekoľko rokov a často, ale nie vždy, sa spája s nadváhou alebo obezitou, ktorá sama o sebe dokáže spôsobiť odolnosť na inzulín a viesť k vysokým hladinám glukózy v krvi.
Diabetes mellitus 2. typu priamo súvisí so životným štýlom a medzi rizikové faktory okrem obezity patria sedavý spôsob života, nezdravá strava, ale aj predispozícia. Ak diabetes nie je liečený, alebo je liečený nedostatočne, môže viesť k poškodeniu tkanív, predovšetkým očí, periférnych nervov a ciev, poruche obličiek, či srdcovo-cievneho systému.
Gestačná cukrovka (GDM) je forma cukrovky, pri ktorej je vysoká hladina glukózy v krvi počas tehotenstva. Dochádza k nej približne v jednom z 25 tehotenstiev a spája sa s komplikáciami pre matku aj dieťa. U približne polovice žien, ktoré mali GDM, sa rozvinie cukrovka 2. typu do piatich až desiatich rokov po pôrode.
Podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) z októbra tohto roku na Slovensku počet novodiagnostikovaných s tzv. cukrovkou dospelých medziročne klesol o 14,5 %. Ku koncu roku 2024 v diabetologických ambulanciách sledovali 348.362 osôb, v porovnaní s rokom 2023 vzrástol počet dlhodobo sledovaných pacientov v starostlivosti diabetológov o 3 %.
V roku 2024 tvorili najväčšiu časť pacientov ľudia s diabetes mellitus 2. typu, ktorý predstavoval 90,9 % prípadov (316.716 osôb). Diabetes mellitus 1. typu diagnostikovali u 7,6 % pacientov (26.505 osôb). Gestačný diabetes mellitus predstavoval 0,9 % (2984) a zvyšok pacientov malo iné typy cukrovky (2157).
Podľa aktuálnych údajov IDF vyše 11 percent dospelých (20-79 rokov) žije s diabetom a štyria z desiatich ľudí o svojom ochorení nevedia. Je zodpovedné za vyše 12 % celosvetových výdavkov na zdravotnú starostlivosť a súčasný vývoj smeruje k vyše 850 miliónom cukrovkárov v roku 2050.
