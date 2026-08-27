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Svetový deň jazier otvára druhú kapitolu snáh o ochranu ekosystémov
Na Zemi sa nachádza viac ako 117 miliónov jazier, ktoré pokrývajú takmer štyri percentá pevniny.
Autor TASR
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New York 27. augusta (TASR) - V decembri 2024 Valné zhromaždenie OSN schválilo pripomienku pod názvom Svetový deň jazier ako apel na vlády sveta, aby spolupracovali v snahe o zvýšenie povedomia o hodnote jazier. Zohrávajú zásadnú úlohu nielen ako zdroje benefitov priamo pre ľudí, ale aj vo sfére biologickej rozmanitosti. Svetovému dňu jazier patrí od roku 2025 v kalendári dátum 27. august, čiže tento rok sa pripomína len po druhýkrát.
Od odolnosti jazerných ekosystémov záleží udržateľné hospodárenie a celkový rozvoj, lebo poskytujú základné funkcie a služby v súvislosti s vodou, zdravím a blahobytom. Prispievajú k regulácii klímy, pomáhajú ochladzovať planétu, zadržiavajú povodňovú vodu a viažu uhlík. Súčasne prinášajú aj ekonomické a spoločenské prínosy – priťahujú turistov, podporujú rybolov a ďalšie činnosti, ktoré sú zdrojom obživy pre miestne komunity.
Avšak stav jazerného prostredia sa na celom svete zhoršuje, alarmuje OSN s tým, že jazerá patria k najdôležitejším prírodným zdrojom na Zemi. Sú nevyhnutný zdroj sladkej vody, ktorý zabezpečuje zásoby na pitie a podporuje poľnohospodárstvo i priemysel.
Predovšetkým je ohrozovaná kvalita vody a jej množstvo.
Na Zemi sa nachádza viac ako 117 miliónov jazier, ktoré pokrývajú takmer štyri percentá pevniny. Hoci väčšina sladkej vody je viazaná v ľadovcoch a podzemných zdrojoch, jazerá obsahujú približne 90 percent povrchových zásob, a preto predstavujú kľúčový zdroj ľahko dostupnej vody.
Ak sa na jazerá bude aj naďalej vyvíjať tlak, čaká ich zásadný úpadok. Do roku 2050 by hodnota týchto ekosystémov mohla klesnúť o pätinu, znečistenie by sa mohlo viac než zdvojnásobiť a emisie metánu prudko vzrásť, čo by ešte viac prehĺbilo environmentálne škody i hospodárske straty.
Len populácia sladkovodných živočíchov klesla za uplynulých 50 rokov o 85 percent. Výrazne sa tak redukujú ambície udržiavania biodiverzity, pričom jazerá poskytujú životný priestor nespočetným druhom rýb, rastlín a živočíchov.
Prírodný kapitál jazier je ohrozený kombináciou nadmerného využívania, znečistenia a klimatickej zmeny. Znečistenie je často dôsledkom splachovania hnojív, chemikálií či pevného odpadu, ktoré sa dostávajú priamo do jazier alebo do nich pritekajú riekami. Globálne otepľovanie tieto problémy ešte zhoršuje – vedie napríklad k častejším a intenzívnejším povodniam. Výrazne sa menia aj hladiny jazier. Rastúce teploty a zmeny oblačnosti znižujú rozsah ľadovej pokrývky, čo zvyšuje rýchlosť odparovania vody.
Už od 80. rokov minulého storočia sa každý druhý rok koná Svetová konferencia o jazerách. Odvtedy sa snaží napĺňať poslanie podporovať vedecké prístupy k správe jazier a ich povodí. V súčasnosti je všeobecne uznávaná ako platforma, na ktorej si zástupcovia akademickej obce, vlád, občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a súkromného sektora vymieňajú názory, poznatky a skúsenosti s cieľom zabezpečiť udržateľné hospodárenie s jazerami a ich povodiami na celom svete.
Prvýkrát sa Svetová konferencia o jazerách uskutočnila na brehu jazera Biwa. Je to najväčšie sladkovodné jazero v Japonsku, patrí medzi prastaré a jeho vek presahuje štyri milióny rokov. Jazero slúži ako zásobáreň vody pre mestá, pitnú vodu poskytuje približne 15 miliónom obyvateľov regiónu.
Biwa je zároveň významné miesto rozmnožovania sladkovodných rýb. Obrovský sumec sa nevyskytuje nikde inde na svete a pstruh biwský je takisto endemit jazera. V mimoriadne rozmanitom ekosystéme zaznamenali viac ako 1000 druhov a poddruhov, z ktorých približne 60 je endemických. Jazero každoročne prechýli približne 5000 vodných vtákov, lokálnych i sťahovavých.
Akcia pri jazere Biwa sa konala 27. augusta 1984 a OSN vyhlásila novú globálnu pripomienku na tento deň vlani krátko pred 20. kapitolou odborného sympózia. Delegáti okrúhleho ročníka konferencie v austrálskom Brisbane sa zaviazali podporovať praktické riešenia, posilňovať správu a podporovať integrovanú koordináciu vodných systémov a ich prepojení naprieč sektorovými, ekologickými a regionálnymi hranicami.
Konferencia stanovila posilnenie monitorovania a výskumu prostredníctvom symbiózy tradičných poznatkov s novými dátovými technológiami, a to v rozšírení zastúpenia rozvojových krajín. Ďalej vyzvala na investície do udržateľného financovania jazier prostredníctvom zelených dlhopisov, platieb za ekosystémové služby i do trhov zameraných na obnovu prírody a klimatického financovania prispôsobeného špecifickým výzvam jazier. Snaha je zabezpečiť spravodlivý prístup k inováciám a riešeniam pre všetky komunity spravujúce a využívajúce jazerá.
V poradí 21. Svetová konferencia o jazerách sa uskutoční 4.–6. augusta 2027 v tanzánijskom meste Mwanza, na brehu Viktóriinho jazera. Jej hlavnou témou bude „Naše jazerá, naša budúcnosť: Spojenie vedy, politiky, praktického riadenia a ľudí pre svet s bezpečnými vodnými zdrojmi“.
Od odolnosti jazerných ekosystémov záleží udržateľné hospodárenie a celkový rozvoj, lebo poskytujú základné funkcie a služby v súvislosti s vodou, zdravím a blahobytom. Prispievajú k regulácii klímy, pomáhajú ochladzovať planétu, zadržiavajú povodňovú vodu a viažu uhlík. Súčasne prinášajú aj ekonomické a spoločenské prínosy – priťahujú turistov, podporujú rybolov a ďalšie činnosti, ktoré sú zdrojom obživy pre miestne komunity.
Avšak stav jazerného prostredia sa na celom svete zhoršuje, alarmuje OSN s tým, že jazerá patria k najdôležitejším prírodným zdrojom na Zemi. Sú nevyhnutný zdroj sladkej vody, ktorý zabezpečuje zásoby na pitie a podporuje poľnohospodárstvo i priemysel.
Predovšetkým je ohrozovaná kvalita vody a jej množstvo.
Na Zemi sa nachádza viac ako 117 miliónov jazier, ktoré pokrývajú takmer štyri percentá pevniny. Hoci väčšina sladkej vody je viazaná v ľadovcoch a podzemných zdrojoch, jazerá obsahujú približne 90 percent povrchových zásob, a preto predstavujú kľúčový zdroj ľahko dostupnej vody.
Ak sa na jazerá bude aj naďalej vyvíjať tlak, čaká ich zásadný úpadok. Do roku 2050 by hodnota týchto ekosystémov mohla klesnúť o pätinu, znečistenie by sa mohlo viac než zdvojnásobiť a emisie metánu prudko vzrásť, čo by ešte viac prehĺbilo environmentálne škody i hospodárske straty.
Len populácia sladkovodných živočíchov klesla za uplynulých 50 rokov o 85 percent. Výrazne sa tak redukujú ambície udržiavania biodiverzity, pričom jazerá poskytujú životný priestor nespočetným druhom rýb, rastlín a živočíchov.
Prírodný kapitál jazier je ohrozený kombináciou nadmerného využívania, znečistenia a klimatickej zmeny. Znečistenie je často dôsledkom splachovania hnojív, chemikálií či pevného odpadu, ktoré sa dostávajú priamo do jazier alebo do nich pritekajú riekami. Globálne otepľovanie tieto problémy ešte zhoršuje – vedie napríklad k častejším a intenzívnejším povodniam. Výrazne sa menia aj hladiny jazier. Rastúce teploty a zmeny oblačnosti znižujú rozsah ľadovej pokrývky, čo zvyšuje rýchlosť odparovania vody.
Už od 80. rokov minulého storočia sa každý druhý rok koná Svetová konferencia o jazerách. Odvtedy sa snaží napĺňať poslanie podporovať vedecké prístupy k správe jazier a ich povodí. V súčasnosti je všeobecne uznávaná ako platforma, na ktorej si zástupcovia akademickej obce, vlád, občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a súkromného sektora vymieňajú názory, poznatky a skúsenosti s cieľom zabezpečiť udržateľné hospodárenie s jazerami a ich povodiami na celom svete.
Prvýkrát sa Svetová konferencia o jazerách uskutočnila na brehu jazera Biwa. Je to najväčšie sladkovodné jazero v Japonsku, patrí medzi prastaré a jeho vek presahuje štyri milióny rokov. Jazero slúži ako zásobáreň vody pre mestá, pitnú vodu poskytuje približne 15 miliónom obyvateľov regiónu.
Biwa je zároveň významné miesto rozmnožovania sladkovodných rýb. Obrovský sumec sa nevyskytuje nikde inde na svete a pstruh biwský je takisto endemit jazera. V mimoriadne rozmanitom ekosystéme zaznamenali viac ako 1000 druhov a poddruhov, z ktorých približne 60 je endemických. Jazero každoročne prechýli približne 5000 vodných vtákov, lokálnych i sťahovavých.
Akcia pri jazere Biwa sa konala 27. augusta 1984 a OSN vyhlásila novú globálnu pripomienku na tento deň vlani krátko pred 20. kapitolou odborného sympózia. Delegáti okrúhleho ročníka konferencie v austrálskom Brisbane sa zaviazali podporovať praktické riešenia, posilňovať správu a podporovať integrovanú koordináciu vodných systémov a ich prepojení naprieč sektorovými, ekologickými a regionálnymi hranicami.
Konferencia stanovila posilnenie monitorovania a výskumu prostredníctvom symbiózy tradičných poznatkov s novými dátovými technológiami, a to v rozšírení zastúpenia rozvojových krajín. Ďalej vyzvala na investície do udržateľného financovania jazier prostredníctvom zelených dlhopisov, platieb za ekosystémové služby i do trhov zameraných na obnovu prírody a klimatického financovania prispôsobeného špecifickým výzvam jazier. Snaha je zabezpečiť spravodlivý prístup k inováciám a riešeniam pre všetky komunity spravujúce a využívajúce jazerá.
V poradí 21. Svetová konferencia o jazerách sa uskutoční 4.–6. augusta 2027 v tanzánijskom meste Mwanza, na brehu Viktóriinho jazera. Jej hlavnou témou bude „Naše jazerá, naša budúcnosť: Spojenie vedy, politiky, praktického riadenia a ľudí pre svet s bezpečnými vodnými zdrojmi“.