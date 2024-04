Svetový deň kozmonautiky sa viaže k prvému letu človeka do vesmíru

Lausanne/Bratislava 12. apríla (TASR) - Dňa 12. apríla 1961 vzlietol prvýkrát človek do vesmíru. Sovietsky kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin sa ako prvý človek na svete pozeral na Zem z kozmu.



K tejto prelomovej udalosti sa viažu dva medzinárodné dni. Na podnet Medzinárodnej leteckej federácie (FAI) vyhlásili v roku 1968 Svetový deň letectva a kozmonautiky a v roku 2011, pri príležitosti 50. výročia Gagarinovho letu, vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) 12. apríl za Medzinárodný deň letu človeka do vesmíru.



Do vesmíru sa pred človekom dostali najskôr zvieratá. Za vôbec prvé živočíchy vyslané nad hranice zemskej atmosféry sa považujú vínne mušky drozofily (Drosophila melanogaster) vystrelené Američanmi 20. februára 1947 v rakete V-2, ktorá dosiahla výšku 109 kilometrov (km).



Prvým cicavcom vo vesmíre bol 14. júna 1949 americký makak Albert, ktorý doletel do výšky 134km. Osudným sa mu však stalo pristávanie, počas ktorého zahynul. Po Albertovi sa do vesmíru, najmä počas 50. a 60. rokoch minulého storočia, dostalo celkovo ďalších 32 opíc rôznych druhov.



Okrem opíc lietali do vesmírnych výšav aj mačky, myši, mloky, žaby, korytnačky i ďalšie zvieratá.



Sovietsky zväz používal pri vesmírnych letoch v počiatkoch kozmonautiky najčastejšie psov. V 50. rokoch minulého storočia ich vyslal do kozmu celkovo 36. Z nich bola najznámejšia Lajka. Na cestu do kozmu sa vydala 3. novembra 1957 a stala sa prvým zvieraťom, ktoré obletelo Zem. Priekopnícky počin sa ale skončil pre trojročnú túlavú fenku tragicky, približne päť až sedem hodín po štarte zahynula na prehriatie.



Prvým človekom v kozme bol dôstojník sovietskeho armádneho letectva, 27-ročný Jurij Alexejevič Gagarin, ktorý vzlietol do vesmíru 12. apríla 1961. Na kozmickej lodi Vostok-1 obletel Zem vo výške 302 kilometrov pri rýchlosti okolo 28.000 tisíc kilometrov za hodinu.



Z kozmodrómu Bajkonur na území Kazachstanu, ktorý bol vtedy súčasťou Sovietskeho zväzu, vyštartovala kozmická loď 12. apríla 1961 o 9.07 h moskovského času s legendárnou Gagarinou frázou "Pojechali!" ("Ideme!").



Jurij Gagarin uskutočnil jeden oblet okolo Zeme a po 108 minútach pristál na padáku 26 kilometrov juhozápadne od mesta Engels v Saratovskej oblasti. Z neznámeho vojenského pilota sa stal počas hodiny najpopulárnejší človek planéty.



Po Sovietskom zväze a Spojených štátoch amerických sa 2. marca 1978 stalo Československo v poradí treťou krajinou, ktorej občan vzlietol do kozmu. Bol ním Vladimír Remek. Do elitného klubu kozmonautov sa 20. februára 1999 zaradilo aj Slovensko, kedy sa začala vesmírna misia prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu.