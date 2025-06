Svetový deň oceánov sa pod záštitou OSN pripomína od roku 2009

New York/Bratislava 8. júna (TASR) — História Svetového dňa oceánov siaha do roku 1992, keď tento deň vyhlásili na návrh Kanady na konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Spočiatku však nemal štatút oficiálneho svetového dňa pod záštitou OSN.



Valné zhromaždenie (VZ) OSN určilo 8. jún za oficiálny Svetový deň oceánov až v roku 2008 na základe rezolúcie A/RES/63/111 - Oceány a morské právo. Pod záštitou OSN sa Svetový deň oceánov pripomína od roku 2009. Upriamuje pozornosť na to, že oceány majú pre existenciu človeka dôležitú úlohu.



Podľa OSN pokrýva približne 70 percent povrchu Zeme slaná voda označovaná ako oceán. Vody oceánu sa rozdeľujú na Tichý, Atlantický, Indický a Severný ľadový oceán. Nachádza sa v nich 97 percent všetkých zásob vody na Zemi a tvoria základ jej hydrosféry.



Oceány absorbujú približne 30 percent oxidu uhličitého vyprodukovaného ľuďmi, čím výrazne ovplyvňujú podnebie, počasie, kolobeh vody a tlmia globálne otepľovanie. Najmenej 50 percent kyslíka na planéte produkujú oceány, poskytujú základnú obživu pre viac ako miliardu ľudí na svete. Oceány sú aj jedným z kľúčových faktorov ekonomiky, pričom sa odhaduje, že do roku 2030 bude v odvetviach súvisiacich s oceánmi pracovať 40 miliónov ľudí.



V súčasnosti oceány potrebujú podľa OSN výraznú podporu a organizácia vyzýva na vytvorenie novej rovnováhy medzi činnosťou človeka a prirodzeným životom v oceánoch, ktorá by nedočerpávala ich bohatstvo, ale obnovila ich vitalitu. S tým súvisí aj tohtoročná téma Svetového dňa oceánov, ktorá sa nesie v duchu udržania oceánov. Tohtoročný program Svetového dňa oceánov bude pripomínať, že oceány sú zdrojom života a sú nevyhnutné nielen pre ľudstvo, ale aj pre všetky živé organizmy na Zemi.



V tejto súvislosti sa vo francúzskom meste Nice od 9. do 13. júna uskutoční konferencia OSN o oceánoch, na ktorej budú jej účastníci hľadať riešenia na ochranu a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov. Konferencia spojí vlády, organizácie, finančné inštitúcie, akademickú obec, súkromný sektor, či občiansku spoločnosť, aby nadviazali partnerstvá, zdieľali riešenia a prijali medzivládny Akčný plán pre oceány (Nice Ocean Action Plan).