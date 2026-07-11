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Svetový deň populácie vyhlásili v roku 1989
Medzi desať krajín s najväčšou populáciou patria India, Čína, Spojené štáty americké, Indonézia, Pakistan, Nigéria, Brazília, Bangladéš, Rusko a Etiópia.
Autor TASR
New York/Bratislava 11. júla (TASR) - Svetový deň populácie sa pripomína 11. júla a vyhlásil ho v roku 1989 Populačný fond Organizácie Spojených národov (OSN). Prvýkrát sa za účasti viac ako 90 krajín pripomínal o rok neskôr. Jeho dátum odkazuje na 11. júl 1987, keď počet obyvateľov na Zemi dosiahol približne päť miliárd.
Medzi desať krajín s najväčšou populáciou patria India, Čína, Spojené štáty americké, Indonézia, Pakistan, Nigéria, Brazília, Bangladéš, Rusko a Etiópia.
V roku 2011 dosiahla svetová populácia hranicu sedem miliárd. Takmer o miliardu viac sa jej počet zvýšil v roku 2021. OSN očakáva, že v roku 2030 vzrastie svetová populácia na približne 8,5 miliardy, v roku 2050 na 9,7 miliardy a v roku 2100 na 10,9 miliardy.
V nedávnej minulosti došlo aj k obrovským zmenám v miere pôrodnosti a v priemernej dĺžke života. Začiatkom 70. rokov 20. storočia mali ženy v priemere 4,5 dieťaťa. Do roku 2015 toto číslo kleslo pod 2,5 dieťaťa na ženu. Medzitým sa však na celom svete výrazne zvýšila priemerná dĺžka života. Zo 64,6 roka začiatkom 90. rokov minulého storočia na 72,6 roka v roku 2019.
Svet zaznamenáva aj vysokú úroveň urbanizácie a zrýchľujúcu sa migráciu. Rok 2007 bol prvým rokom, v ktorom žilo v mestských oblastiach viac ľudí ako vo vidieckych. Do roku 2050 bude v mestách žiť približne 66 percent svetovej populácie.
Tieto megatrendy majú ďalekosiahle dôsledky. Ovplyvňujú hospodársky rozvoj, zamestnanosť, rozdelenie príjmov, chudobu a sociálnu ochranu. Ovplyvňujú aj úsilie o zabezpečenie univerzálneho prístupu k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, bývaniu, hygiene, vode, potravinám a energii.
Tak ako minulý rok, aj v roku 2026 sa hlavná téma Svetového dňa populácie dotýka mladých ľudí, naplnenia ich nádejí a túžob dnes, v budúcnosti. Téma vychádza z novej správy, ktorá vznikla na základe jedného z najväčších globálnych prieskumov. Spracoval názory viac ako 108.000 mladých ľudí vo veku 18 až 39 rokov zo 73 krajín. Ponúka globálny prehľad o tom, čo mladí ľudia v dospelom veku očakávajú od vzťahov, rodinného života, budúcnosti a aké prekážky im stoja v ceste.
Aj prostredníctvom tohtoročného Svetového dňa populácie chce OSN upriamiť pozornosť na to, ako môžu mladí ľudia v dospelom veku pozitívne ovplyvniť demografický vývoj. Organizácia chce poukázať na dôležitosť podpory vzdelávania v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv. Zároveň chce zdôrazniť potrebu vytvárať takú spoločnosť, v ktorej mladí ľudia nebudú mať obavy rozhodnúť sa pre partnerstvo a rodičovstvo. OSN vyzýva tvorcov politík na celom svete, aby zabezpečili mládeži aktívnu účasť v rozhodovacích procesoch.
Medzi desať krajín s najväčšou populáciou patria India, Čína, Spojené štáty americké, Indonézia, Pakistan, Nigéria, Brazília, Bangladéš, Rusko a Etiópia.
V roku 2011 dosiahla svetová populácia hranicu sedem miliárd. Takmer o miliardu viac sa jej počet zvýšil v roku 2021. OSN očakáva, že v roku 2030 vzrastie svetová populácia na približne 8,5 miliardy, v roku 2050 na 9,7 miliardy a v roku 2100 na 10,9 miliardy.
V nedávnej minulosti došlo aj k obrovským zmenám v miere pôrodnosti a v priemernej dĺžke života. Začiatkom 70. rokov 20. storočia mali ženy v priemere 4,5 dieťaťa. Do roku 2015 toto číslo kleslo pod 2,5 dieťaťa na ženu. Medzitým sa však na celom svete výrazne zvýšila priemerná dĺžka života. Zo 64,6 roka začiatkom 90. rokov minulého storočia na 72,6 roka v roku 2019.
Svet zaznamenáva aj vysokú úroveň urbanizácie a zrýchľujúcu sa migráciu. Rok 2007 bol prvým rokom, v ktorom žilo v mestských oblastiach viac ľudí ako vo vidieckych. Do roku 2050 bude v mestách žiť približne 66 percent svetovej populácie.
Tieto megatrendy majú ďalekosiahle dôsledky. Ovplyvňujú hospodársky rozvoj, zamestnanosť, rozdelenie príjmov, chudobu a sociálnu ochranu. Ovplyvňujú aj úsilie o zabezpečenie univerzálneho prístupu k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, bývaniu, hygiene, vode, potravinám a energii.
Tak ako minulý rok, aj v roku 2026 sa hlavná téma Svetového dňa populácie dotýka mladých ľudí, naplnenia ich nádejí a túžob dnes, v budúcnosti. Téma vychádza z novej správy, ktorá vznikla na základe jedného z najväčších globálnych prieskumov. Spracoval názory viac ako 108.000 mladých ľudí vo veku 18 až 39 rokov zo 73 krajín. Ponúka globálny prehľad o tom, čo mladí ľudia v dospelom veku očakávajú od vzťahov, rodinného života, budúcnosti a aké prekážky im stoja v ceste.
Aj prostredníctvom tohtoročného Svetového dňa populácie chce OSN upriamiť pozornosť na to, ako môžu mladí ľudia v dospelom veku pozitívne ovplyvniť demografický vývoj. Organizácia chce poukázať na dôležitosť podpory vzdelávania v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv. Zároveň chce zdôrazniť potrebu vytvárať takú spoločnosť, v ktorej mladí ľudia nebudú mať obavy rozhodnúť sa pre partnerstvo a rodičovstvo. OSN vyzýva tvorcov politík na celom svete, aby zabezpečili mládeži aktívnu účasť v rozhodovacích procesoch.