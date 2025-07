Svetový deň prevencie pred utopením 25. júla propagujú OSN i WHO

Bratislava 25. júla (TASR) - V medzinárodnom kalendári má svoje miesto aj Svetový deň prevencie pred utopením. Pripadá na 25. júla a podporujú ho Organizácia Spojených národov (OSN) i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej je utopenie tretí najčastejší smrteľný úraz.



Každoročne na celom svete zomrie utopením viac ako 230.000 ľudí. WHO konštatuje, že je to jedna z hlavných príčin úmrtí detí a mladých ľudí vo veku od jedného do 24 rokov. A ide o faktor, ktorému sa dá úplne predísť. V štatistikách nie sú zahrnuté úmrtia v dôsledku samovrážd, záplav alebo úmrtia súvisiace s dopravnými prostriedkami.



WHO uvádza, že viac ako 90 percent úmrtí utopením sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, pričom najväčšiemu riziku sú vystavené deti mladšie ako päť rokov. Tieto nehody často súvisia s každodennými rutinnými činnosťami, ako napr. s kúpaním, zbieraním vody na použitie v domácnosti, cestovaním v člnoch alebo rybárčením.



Medzi najefektívnejšie preventívne opatrenia patria podľa odborníkov hodiny plávania v prvých ročníkoch základných škôl či umiestnenie malých detí do bezpečných centier predškolskej starostlivosti. Ak by sa podarilo tieto opatrenia zafinancovať v krajinách so strednými a nízkymi príjmami, do roku 2050 by bolo možné zachrániť pred utopením vyše 700.000 detí. Uvedenými opatreniami by sa podľa WHO malo predchádzať aj prípadom, keď sa deti síce neutopia, no v dôsledku incidentov vo vode trpia vážnymi zdravotnými následkami.



Topenie býva väčšinou tiché a nevýrazné, upozorňuje Slovenský Červený kríž (SČK). Poukazuje na to, že ľudia majú skreslené predstavy o samotnom topení, a vyzýva ich, aby si pri vodných plochách všímali okolie. "Vo filmoch je topenie často zobrazované veľmi dramaticky – postavy plávajú so zanárajúcou sa hlavou pod vodu a zúfalo kričia o pomoc. Topenie v realite je však zväčša tiché a nevýrazné a môže byť ťažko viditeľné nad hladinou vody," upozornil SČK na sociálnej sieti. Topiaci zväčša nemôže volať o pomoc, keďže má hlavu v záklone s ústami na úrovni hladiny a lapá po dychu. Toto štádium trvá asi 20 až 60 sekúnd. Následne sa nad ním zavrie hladina.



Slovenský Červený kríž pripravil k letu na svojej stránke graficky prehľadný súbor Základných zásad bezpečnosti pri vode. Zdôrazňuje v ňom neplávať hneď po jedle, rozhorúčený, vyčerpaný ani pod vplyvom alkoholu. Neskákať do vody bez overenia jej hĺbky a plávať len vo vyznačených a na to určených miestach. Na záver SČK odporúča techniku záchrany topiaceho, ktorá nemá byť priama, aby svojho záchrancu nestiahol pod vodu.











Zdroje: www.redcross.sk, www.who.int