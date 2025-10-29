< sekcia Zahraničie
Svetový deň psoriázy: Pacientov možno podporiť bodkovaným odevom
Psoriáza - alebo lupienka - je dedičné, chronické autoimunitné ochorenie. Je charakterizované nadmernou obnovou kožných buniek.
Autor TASR
Bratislava/Ženeva 29. októbra (TASR) - Na 29. októbra pripadá Svetový deň psoriázy, ktorý si svet pripomína od roku 2004 z iniciatívy Medzinárodnej federácie psoriatických združení (IFPA).
Cieľom je informovať verejnosť o základných faktoch tohto kožného ochorenia a tiež upozorniť na skutočnosť, že psoriáza nie je infekčné ochorenie, a preto nie je dôvod sa osobám s týmto ochorením vyhýbať alebo ich diskriminovať.
Psoriáza - alebo lupienka - je dedičné, chronické autoimunitné ochorenie. Je charakterizované nadmernou obnovou kožných buniek. Výsledkom je tvorba červených ložísk, ktoré sú pokryté odlupujúcimi sa a svrbiacimi striebristými šupinkami. Najčastejšie sa vyskytuje na kolenách, lakťoch, bruchu a pokožke hlavy. Okrem kože bývajú postihnuté aj nechty a kĺby. Kĺby opuchnú, bolia a vzniká chronické reumatické ochorenie nazývané psoriatická artritída.
Na 67. Valnom zhromaždení členských krajín Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v máji 2014 prijali delegáti uznesenie, podľa ktorého je psoriáza závažnou chronickou neprenosnou chorobou.
Ochorenie spôsobuje viacero génov, jej presná príčina nie je zatiaľ známa. K jej vzniku však môže viesť niekoľko faktorov. Je to dedičné autoimunitné ochorenie, čo znamená, že imunitný systém napáda vlastný organizmus. Ochorenie nie je infekčné, a teda nedochádza k jeho prenosu.
Dôležitú úlohu zohráva práve genetická predispozícia. Okrem toho ju spúšťajú aj stres, bakteriálne infekcie (nosa alebo hrdla), rôzne poranenia pokožky, niektoré lieky, hormonálne zmeny, fajčenie, alkohol a obezita.
Môže sa objavovať cyklicky, najmä v zimných mesiacoch. Podľa štúdií majú psoriatici vyššie riziko vzniku a rozvoja cukrovky, artritídy, srdcových chorôb a depresie. Epidemiologické pozorovania dokázali, že ťažkí psoriatici žijú v priemere o desať rokov menej ako priemerná populácia.
Na Slovensku žije približne 200.000 ľudí so psoriázou, avšak ani nie tretina z nich vyhľadá odbornú lekársku pomoc. Neliečená psoriáza môže vyústiť do rôznych chorôb a výrazne znížiť kvalitu života.
WHO uvádza, že psoriáza sa môže prejaviť bez ohľadu na vek a najčastejšie sa objavuje medzi 15. a 35. rokom života. Približne u štvrtiny pacientov vypukne pred dovŕšením 40. roku života a u tretiny pred dovŕšením 20. roku.
Celosvetový výskyt psoriázy je podľa WHO okolo dvoch percent populácie. Takmer dve tretiny ľudí so psoriázou majú miernu formu choroby, ktorá postihuje menej ako tri percentá kože.
Psoriáza je geneticky podmienená. Ak obaja rodičia trpia týmto ochorením, riziko rozvoja psoriázy u dieťaťa je 41 percent. Ak túto chorobu má jeden z rodičov, je to 14 percent, a ak ju má súrodenec, šesť percent.
Každý rok sa pri príležitosti Svetového dňa psoriázy konajú v mnohých štátoch sveta rôzne akcie zamerané najmä na osvetu. Psoriatikov možno podporiť bodkovaným oblečením a bodkovanými doplnkami.
