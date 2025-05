Svetový deň slobody tlače pripadá na 3.mája, pripomína sa od roku 1994

Brusel/Bratislava 3. mája (TASR) - Svetový deň slobody tlače, ktorému patrí v kalendári tretí májový deň, poukazuje tento rok na vplyv umelej inteligencie (AI) na žurnalistiku a médiá pod heslom Spravodajstvo v odvážnom novom svete - vplyv AI na slobodu tlače a médiá.



Od roku 1994 sa pod záštitou Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) konajú vždy v inom meste, štáte a na kontinente konferencie súvisiace so slobodou tlače, pričom každú sprevádza ústredná téma. Hostiteľom tohtoročného Svetového dňa slobody tlače sa stal belgický Brusel.



„Umelá inteligencia mení žurnalistiku a poskytuje nástroje, ktoré zlepšujú investigatívne spravodajstvo, tvorbu obsahu a overovanie faktov. Umožňuje i vyššiu efektívnosť, viacjazyčnú dostupnosť a lepšiu analýzu údajov. Tento pokrok však prináša aj riziká - nepresné informácie a dezinformácie generované umelou inteligenciou, technológiu deepfake, neobjektívne moderovanie obsahu a hrozby sledovania novinárov. Vyvoláva aj obavy o spravodlivé odmeňovanie za novinársky obsah a životaschopnosť médií,“ zdôrazňuje UNESCO.



Svetový deň slobody tlače sa viaže k roku 1991, keď od 29. apríla do 3. mája rokovali v namíbijskom hlavnom meste Windhoek novinári na konferencii UNESCO o rozvoji nezávislej pluralistickej africkej tlače. Konferenciu podporilo 12 medzinárodných mediálnych agentúr a zúčastnilo sa na nej 63 zástupcov z 38 krajín.



Účastníci konferencie prijali 3. mája 1991 Deklaráciu z Windhoeku o ochrane a slobode médií, ich plurality a nezávislosti, ako aj ochrany novinárov a rozširovania možností slobody prejavu.



Generálna konferencia UNESCO v roku 1991 schválila Deklaráciu z Windhoeku a obrátila sa na Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN), aby vyhlásilo 3. máj za Svetový deň slobody tlače. VZ OSN to učinilo 20. decembra 1993.



Nové právne predpisy na ochranu novinárov a médií pred politickými alebo ekonomickými zásahmi vlani v marci schválili poslanci Európskeho parlamentu s cieľom posilňovať a chrániť slobodu a nezávislosť médií. Zákon o slobode médií zaväzuje členské štáty EÚ, aby chránili nezávislosť médií a zakazuje všetky formy zásahov do redakčných rozhodnutí.



Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače sa od roku 1997 každoročne udeľuje Svetová cena slobody tlače UNESCO - Cena Guillerma Cana. Je pomenovaná po kolumbijskom novinárovi Guillermovi Canovi, ktorého zavraždili v decembri 1986 v Bogote pred budovou novín El Espectador, pre ktoré pracoval. Minulý rok cenou ocenili palestínskych novinárov, ktorí pokrývajú vojnu v Pásme Gazy. V tejto palestínskej enkláve už takmer dva roky prebieha vojenský konflikt medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



V rámci Svetového dňa slobody tlače sa tiež vzdáva hold novinárom, ktorí prišli o život. Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) v tomto ohľade označila uplynulý rok za jeden z najhorších. Podľa IFJ zahynulo pri výkone povolania v roku 2024 porovnaní s rokom 2023 o takmer tretinu novinárov viac. Zo 122 obetí (z nich bolo 14 žien) viac ako polovica prišla o život v Pásmo Gaze a Libanone.



IFJ eviduje aj počet uväznených novinárov a mediálnych pracovníkov. Do 31. decembra 2024 ich celkovo bolo 516, rok predtým 427. Najviac uväznených novinárov federácia aktuálne eviduje v Číne.