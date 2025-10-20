< sekcia Zahraničie
Svetový deň štatistiky sa každých päť rokov pripomína 20. októbra
Toto celosvetové podujatie oslavuje silu údajov, ktoré slúžia ako podklad pre tvorbu politík, zlepšovanie služieb a podporu inovácií.
Autor TASR
New York/Bratislava 20. októbra (TASR) - Svet si v pondelok 20. októbra po štvrtý raz pripomenie Svetový deň štatistiky (WSD) pod záštitou Organizácie Spojených národov (OSN). Tohtoročná téma je „Podpora zmeny prostredníctvom kvalitných štatistík a údajov pre všetkých“.
Regionálne komisie OSN prvýkrát spoločne usporiadajú 24 hodín trvajúci globálny maratón webinárov, ktorý prinesie hlasy, príbehy a inovácie zo všetkých kútov sveta. Webináre budú prezentovať, ako dôveryhodné údaje podporujú udržateľný rozvoj a inkluzívne rozhodovanie.
WSD vytvorila Štatistická komisia OSN a prvýkrát sa slávil 20. októbra 2010. Každých päť rokov sa pripomína, že spoľahlivé dáta sú základom pre zdravé rozhodnutia predovšetkým v ekonomike, zdravotníctve, školstve, životnom prostredí i v podnikaní.
Toto celosvetové podujatie oslavuje silu údajov, ktoré slúžia ako podklad pre tvorbu politík, zlepšovanie služieb a podporu inovácií. Je to deň, keď ľudstvo môže oceniť neviditeľnú prácu štatistikov, ktorí zbierajú a analyzujú údaje, aby pomohli svetovému spoločenstvu lepšie porozumieť zložitým informáciám.
Štatistika však nie je len o číslach, ale aj o ľuďoch a príbehoch, ktoré sa za údajmi skrývajú. Odhaľuje vzorce vo vzdelávaní, poukazuje na rozdiely v zdravotnej starostlivosti alebo odkrýva trendy v zamestnanosti. Premenou surových údajov na zmysluplné informácie štatistika nakoniec umožňuje komunitám robiť informované kroky.
Svetový deň štatistiky pripomína, že za každým diagramom a grafom sa skrýva príbeh, ktorý môže viesť k pozitívnej zmene. Je to oslava nástrojov, ktoré pomáhajú orientovať sa v komplikovanosti moderného života s jasnosťou a cieľom. Každá oslava zdôrazňuje novú tému, ktorá odráža globálne potreby.
Dnes si viac ľudí uvedomuje, aký vplyv majú údaje na všetko, od dodávok potravín až po reakcie na katastrofy. WSD preto podnecuje k zamysleniu sa nad tým, odkiaľ informácie pochádzajú a ako ovplyvňujú budúcnosť. Je to globálna pripomienka, že za každým múdrym rozhodnutím sa často skrýva číslo, ktoré ukazuje smer.
„Keďže čelíme čoraz viac prepojeným globálnym výzvam - od zmeny klímy po narastajúce nerovnosti - včasné, presné, rozčlenené a nezávislé údaje neboli ešte nikdy dôležitejšie. Tohtoročné oslavy potvrdzujú náš záväzok dodržiavať základné zásady oficiálnej štatistiky: nestrannosť, profesionalitu a dodržiavanie vedeckých zásad a pracovnej etiky,“ uviedol na margo WSD 2025 generálny tajomník OSN António Guterres.
