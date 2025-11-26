< sekcia Zahraničie
Svetový deň udržateľnej dopravy propaguje environmentálne systémy
Do popredia záujmu preniká spolupráca pri posilňovaní dopravnej prepojenosti prostredníctvom integrovaného systému.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. novembra (TASR) - V kalendári pripomienkových dní Organizácie Spojených národov (OSN) má svoje miesto aj Svetový deň udržateľnej dopravy. Valné zhromaždenie OSN ho ustanovilo v máji 2023 s cieľom uznať dôležitú úlohu bezpečných, cenovo dostupných, prístupných a udržateľných dopravných systémov pri zlepšovaní sociálneho blahobytu a podpore trvalo udržateľného hospodárstva.
Do popredia záujmu preniká spolupráca pri posilňovaní dopravnej prepojenosti prostredníctvom integrovaného systému. Spočíva v budovaní kvalitnej, spoľahlivej a odolnej infraštruktúry, vo výmene osvedčených postupov na zlepšovanie vzájomne prepojených diaľnic, ciest, ulíc, železníc, vodných ciest, leteckých trás, prestupných priestorov a prístavov.
Experti sa zhodujú, že treba ešte viac podporovať výstavbu a prevádzku dopravnej infraštruktúry, ktorá minimalizuje spotrebu energie, neefektívneho zaberania území a čerpania ďalších zdrojov. To všetko ruka v ruke so znižovaním emisií skleníkových plynov, látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a ďalšieho znečisťovania. Tiež sociálne aspekty súvisiace s prevalenciou osobných vozidiel ako primárneho spôsobu dopravy. Okrem znásobovania nezdravého sedavého spôsobu života to prispieva k sociálnej izolácii a k zvyšovaniu miery tragických udalostí.
Koncept udržateľnosti sa začal objavovať v 80. rokoch. Definuje sa ako spoločenský cieľ, aby ľudstvo dlhodobo koexistovalo v rovnováhe s prostredím, aby zmierňovalo účinky globálnych environmentálnych problémov vrátane znečistenia ovzdušia a vody, klimatických zmien, degradácie pôdy a straty biodiverzity.
Redukovať negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie pomáhajú technológie, napríklad znižovaním hmotnosti vozidiel a trenia pneumatík. Ak však k problematike udržateľnosti nepristúpi zodpovedne aj sám človek so svojimi návykmi, udržateľnosť zostáva iba v rovine pojmu.
Únosnosť dopravy veľmi záleží tiež na tom, akým tempom sa svet vyberie od spaľovacích motorov na menej zaťažujúce pohony. Okrem podpory elektrických a hybridných vozidiel je zásadná podpora alternatívnych možností prepravy, teda okrem chôdze je to verejná doprava, bicykel, prípadne osobné vozidlá sa spolujazdcami. Toto však nie je len o individuálnych návykoch, ale aj o riadení štátov a samospráv.
Svetový deň udržateľnosti má vlastnú webovú stránku a tá v rámci kampane na rok 2025 pripravila päť základných tém.
Zdroje: www.un.org, www.worldsustainabletransportday.org, www.svetovedni.sk
Do popredia záujmu preniká spolupráca pri posilňovaní dopravnej prepojenosti prostredníctvom integrovaného systému. Spočíva v budovaní kvalitnej, spoľahlivej a odolnej infraštruktúry, vo výmene osvedčených postupov na zlepšovanie vzájomne prepojených diaľnic, ciest, ulíc, železníc, vodných ciest, leteckých trás, prestupných priestorov a prístavov.
Experti sa zhodujú, že treba ešte viac podporovať výstavbu a prevádzku dopravnej infraštruktúry, ktorá minimalizuje spotrebu energie, neefektívneho zaberania území a čerpania ďalších zdrojov. To všetko ruka v ruke so znižovaním emisií skleníkových plynov, látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a ďalšieho znečisťovania. Tiež sociálne aspekty súvisiace s prevalenciou osobných vozidiel ako primárneho spôsobu dopravy. Okrem znásobovania nezdravého sedavého spôsobu života to prispieva k sociálnej izolácii a k zvyšovaniu miery tragických udalostí.
Koncept udržateľnosti sa začal objavovať v 80. rokoch. Definuje sa ako spoločenský cieľ, aby ľudstvo dlhodobo koexistovalo v rovnováhe s prostredím, aby zmierňovalo účinky globálnych environmentálnych problémov vrátane znečistenia ovzdušia a vody, klimatických zmien, degradácie pôdy a straty biodiverzity.
Redukovať negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie pomáhajú technológie, napríklad znižovaním hmotnosti vozidiel a trenia pneumatík. Ak však k problematike udržateľnosti nepristúpi zodpovedne aj sám človek so svojimi návykmi, udržateľnosť zostáva iba v rovine pojmu.
Únosnosť dopravy veľmi záleží tiež na tom, akým tempom sa svet vyberie od spaľovacích motorov na menej zaťažujúce pohony. Okrem podpory elektrických a hybridných vozidiel je zásadná podpora alternatívnych možností prepravy, teda okrem chôdze je to verejná doprava, bicykel, prípadne osobné vozidlá sa spolujazdcami. Toto však nie je len o individuálnych návykoch, ale aj o riadení štátov a samospráv.
Svetový deň udržateľnosti má vlastnú webovú stránku a tá v rámci kampane na rok 2025 pripravila päť základných tém.
Doprava v súlade s prírodou:
Musí fungovať v harmónii s prírodným prostredím - s ekosystémami, živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ovzduším a klímou. Je potrebné dekarbonizovať dopravu, znižovať znečistenie ovzdušia a hluk, šetriť zdroje a chrániť biodiverzitu aj prírodné biotopy v okolí dopravných operácií. Príklady zahŕňajú alternatívne palivá, energetickú efektívnosť a začleňovanie ukazovateľov biodiverzity do dopravného plánovania.
Doprava pre každého:
Musí byť prístupná pre všetkých v spoločnosti, vrátane zdravotne znevýhodnených, chudobných, mladých, starších a ľudí v odľahlých oblastiach. Musí byť cenovo dostupná a bezpečná, aby ju všetci mohli využívať a aby sa ľudia aj tovar dostali aj do vidieckych oblastí. Zahŕňa to nízkopodlažné autobusy a vlaky, ale aj rampy, výťahy a dobré osvetlenie na zastávkach, staniciach a v prístavoch. Ďalej systémy zdieľania bicyklov a áut. A tiež dotácie pre chudobné či odľahlé regióny.
Doprava pre silné komunity:
Musí pomáhať budovať silné, inkluzívne a prepojené komunity v mestách a obciach. Nutné je znižovať dopravné znečistenie a tiež znižovať dopravné zápchy, zabezpečovať efektívne dodávateľské reťazce pre čerstvé potraviny a lieky a podporovať aktívnu mobilitu. Teda budovanie infraštruktúry pre chodcov a cyklistov, emisné regulácie, efektívne intermodálne terminály, skupinovú prepravu a zelené plochy v okolí dopravnej infraštruktúry.
Doprava pre pracovné miesta a rozvoj:
Musí podporovať silné a rastúce ekonomiky, ktoré vytvárajú pracovné miesta, znižujú chudobu a zaisťujú obživu. Treba používateľom poskytovať hodnotu prostredníctvom efektívnej, cenovo dostupnej a rýchlej prepravy, ktorá podporuje rovnaké príležitosti k práci a vzdelaniu. Verejná doprava znižuje dopravné zápchy a zvyšuje produktivitu, rozširuje geografické možnosti zamestnávateľov, dobrú správu vecí verejných a efektívne dodávateľské reťazce.
Integrovaná doprava:
Musí byť navrhovaná v spolupráci s používateľmi, vládami, podnikmi, dodávateľmi a profesijnými združeniami naprieč všetkými druhmi dopravy. Nevyhnutná je spolupráca pre plynulý pohyb osôb a tovaru - doma aj cezhranične. Podmienky vytvárajú multimodálne uzly, partnerstvá verejného a súkromného sektora i transparentné procesy v rozvíjaní dopravných sietí.
Musí fungovať v harmónii s prírodným prostredím - s ekosystémami, živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ovzduším a klímou. Je potrebné dekarbonizovať dopravu, znižovať znečistenie ovzdušia a hluk, šetriť zdroje a chrániť biodiverzitu aj prírodné biotopy v okolí dopravných operácií. Príklady zahŕňajú alternatívne palivá, energetickú efektívnosť a začleňovanie ukazovateľov biodiverzity do dopravného plánovania.
Doprava pre každého:
Musí byť prístupná pre všetkých v spoločnosti, vrátane zdravotne znevýhodnených, chudobných, mladých, starších a ľudí v odľahlých oblastiach. Musí byť cenovo dostupná a bezpečná, aby ju všetci mohli využívať a aby sa ľudia aj tovar dostali aj do vidieckych oblastí. Zahŕňa to nízkopodlažné autobusy a vlaky, ale aj rampy, výťahy a dobré osvetlenie na zastávkach, staniciach a v prístavoch. Ďalej systémy zdieľania bicyklov a áut. A tiež dotácie pre chudobné či odľahlé regióny.
Doprava pre silné komunity:
Musí pomáhať budovať silné, inkluzívne a prepojené komunity v mestách a obciach. Nutné je znižovať dopravné znečistenie a tiež znižovať dopravné zápchy, zabezpečovať efektívne dodávateľské reťazce pre čerstvé potraviny a lieky a podporovať aktívnu mobilitu. Teda budovanie infraštruktúry pre chodcov a cyklistov, emisné regulácie, efektívne intermodálne terminály, skupinovú prepravu a zelené plochy v okolí dopravnej infraštruktúry.
Doprava pre pracovné miesta a rozvoj:
Musí podporovať silné a rastúce ekonomiky, ktoré vytvárajú pracovné miesta, znižujú chudobu a zaisťujú obživu. Treba používateľom poskytovať hodnotu prostredníctvom efektívnej, cenovo dostupnej a rýchlej prepravy, ktorá podporuje rovnaké príležitosti k práci a vzdelaniu. Verejná doprava znižuje dopravné zápchy a zvyšuje produktivitu, rozširuje geografické možnosti zamestnávateľov, dobrú správu vecí verejných a efektívne dodávateľské reťazce.
Integrovaná doprava:
Musí byť navrhovaná v spolupráci s používateľmi, vládami, podnikmi, dodávateľmi a profesijnými združeniami naprieč všetkými druhmi dopravy. Nevyhnutná je spolupráca pre plynulý pohyb osôb a tovaru - doma aj cezhranične. Podmienky vytvárajú multimodálne uzly, partnerstvá verejného a súkromného sektora i transparentné procesy v rozvíjaní dopravných sietí.
Zdroje: www.un.org, www.worldsustainabletransportday.org, www.svetovedni.sk