Svetový deň utečencov: EÚ zostáva popredným darcom pomoci

Na archívnej snímke zo 4. marca 2022 utečenci z Ukrajiny na železničnej stanici v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke z 10. mája 2022 pracovníčky UNHCR hovoria so staršou ukrajinskou utečenkyňou počas návštevy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa v Ukrajinskom utečeneckom zariadení v Kišiňove. Foto: TASR/AP

Brusel 17. júna (TASR) - Pred Svetovým dňom utečencov, ktorý sa pripomína 20. júna, Európska komisia a šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell vyhlásili, že euroblok stojí pri všetkých ľuďoch na svete, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy.Komisia vyhlásila, že uprostred celosvetovo najrýchlejšie rastúcej utečeneckej krízy, ktorú zavinila ruská agresia voči Ukrajine, podniká EÚ rozhodné kroky na poskytnutie ochrany tým, ktorí musia utekať pred vojnou, a zaisťuje humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a jej susedské krajiny.opísal situáciu Borrell.Šéf európskej diplomacie v správe pre médiá spresnil, že EÚ a jej členské štáty stáli pri Ukrajincoch a poskytli útočisko viac ako šiestim miliónom ľudí, ktorí utiekli do susedných krajín, predovšetkým do Poľska, Rumunska, Maďarska a Slovenska, ale aj do Moldavska. Väčšinu tvoria ženy a deti, ktoré by sa nikdy nemali schovávať pred bombami a zažiť hrôzy vojny.Na tento účel EÚ aktivovala smernicu o dočasnej ochrane a odvtedy udelila štatút dočasnej ochrany takmer 3,4 miliónom Ukrajincom, čo im umožnilo prístup na trh práce Európskej únie, vhodné ubytovanie, sociálnu pomoc, lekársku starostlivosť i vzdelanie.zdôraznil Borrell a pripomenul, že EÚ v spolupráci s OSN a medzinárodným spoločenstvom zostáva popredným humanitárnym a rozvojovým darcom, ktorý utečencom pomáha získať prístup k jedlu, prístrešiu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, pôde, podpore živobytia a ďalším základným službám.Borrell zároveň upozornil, že viac než 80 percent utečencov na svete je umiestnených v rozvojových krajinách. Dodal, že EÚ je teraz viac než kedykoľvek predtým odhodlaná podporovať tých, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy. Euroblok bude podľa Borrella pokračovať v práci na politických riešeniach, aby ľudia nemuseli opúšťať svoje domovy.Podľa Borrellových slov EÚ trvá na tom, že právo žiadať o azyl a využívať ho, ako aj zásadu nenavracania — ako sú zakotvené v Dohovore o utečencoch z roku 1951 a v Charte základných práv EÚ — je potrebné vždy rešpektovať.uviedol Borrell.Dodal, že v júli tohto roku eurokomisia spustí ďalšie prijímanie prísľubov zo strany členských krajín, aby zabezpečila, že úsilie EÚ o presídľovanie bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.