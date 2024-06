Svetový deň utečencov si od roku 2001 pripomíname 20. júna

New York/Ženeva 20. júna (TASR) – Už 23 rokov si svet pripomína Svetový deň utečencov (World Refugee Day). Tentokrát sa zameriava na solidaritu s utečencami – za svet, kde sú utečenci vítaní.



Svetový deň utečencov je medzinárodný deň určený Organizáciou Spojených národov (OSN) na počesť utečencov na celom svete. Každý rok pripadá na 20. júna a oslavuje silu a odvahu ľudí, ktorí boli nútení utiecť zo svojej domovskej krajiny, aby unikli konfliktu alebo prenasledovaniu.



"Utečenci teraz potrebujú našu solidaritu viac ako kedykoľvek predtým. Solidarita znamená nechať naše dvere otvorené, oslavovať ich silné stránky a úspechy a premýšľať o výzvach, ktorým čelia. Solidarita s ľuďmi, ktorí boli nútení utiecť, tiež znamená nájsť riešenia ich ťažkej situácie – ukončiť konflikty, aby sa mohli vrátiť domov v bezpečí, zabezpečiť, aby mali príležitosti prekvitať v komunitách, ktoré ich privítali, a poskytnúť krajinám zdroje, ktoré potrebujú na začlenenie a podporu utečencov," upozorňuje OSN na svojej oficiálnej stránke.



Svetový deň utečencov má za úlohu objasňovať práva, potreby a sny utečencov a pomáha mobilizovať politickú vôľu a zdroje, aby mohli nielen prežiť, ale aj prosperovať.



Hoci je dôležité chrániť a zlepšovať životy utečencov každý deň, medzinárodné dni, ako je Svetový deň utečencov, pomáhajú podľa OSN sústrediť globálnu pozornosť na ťažkú situáciu tých, ktorí utekajú pred konfliktom alebo prenasledovaním. Mnohé aktivity tak vytvárajú príležitosti na ich podporu.



Svetový deň pripadá každý rok na 20. júna a je venovaný utečencom na celom svete.



Po prvýkrát na celom svete sa konal 20. júna 2001 na pripomenutie 50. výročia Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951. Pôvodne bol známy ako Deň utečencov v Afrike, predtým ako ho Valné zhromaždenie OSN v decembri 2000 oficiálne určilo za medzinárodný deň.



Dohovor je základným právnym nástrojom na ochranu ľudí, ktorí museli opustiť svoju krajinu pred prenasledovaním alebo pred konfliktom. V dohovore sa definuje štatút utečenca, hovorí sa v ňom o právach utečenca a popisuje i jeho povinnosti voči prijímajúcej krajine. Stanovujú sa v ňom aj kategórie občanov, napríklad vojnových zločincov, ktorí štatút utečenca získať nemajú.



Každý rok je Svetový deň utečencov v mnohých krajinách na celom svete sprevádzaný rôznymi podujatiami na ich podporu. Tieto aktivity vedú alebo sa do nich zapájajú samotní utečenci, vládni úradníci, hostiteľské komunity, spoločnosti, celebrity, školáci a široká verejnosť.



Valné zhromaždenie OSN zriadilo v súvislosti s touto problematikou 14. decembra 1950 Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Mandátom UNHCR je riadiť a koordinovať medzinárodného úsilie na ochranu utečencov a riešenie s tým súvisiacich problémov po celom svete. Základným cieľom UNHCR je ochrana práv a bezpečnosti utečencov. Úrad sa usiluje zabezpečiť rovnaké práva pre všetkých bez rozdielu, a to právo žiadať o azyl, nájsť bezpečné útočisko v inej krajine vrátane možnosti dobrovoľne sa vrátiť domov, integrovať sa do spoločnosti alebo presídliť sa do tretej krajiny. Súčasťou mandátu UNHCR je aj pomoc osobám bez štátnej príslušnosti. Počas viac než šiestich desaťročí svojej existencie UNHCR pomohol vybudovať nové životy desiatkam miliónov ľudí. V súčasnosti agentúra zamestnáva okolo 7680 pracovníkov, ktorí pomáhajú 33,9 milióna osobám vo viac ako 125 krajinách.







