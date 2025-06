Svetový deň utečencov vyzýva k solidarite s tými, ktorí opustili domov

New York/Ženeva 20. júna (TASR) – Každoročne si svet uctieva silu a odvahu ľudí, ktorí boli nútení utiecť zo svojej domovskej krajiny, aby unikli pred konfliktom alebo prenasledovaním. Ide o medzinárodný deň, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN) na počesť utečencov na celom svete. Tohtoročný Svetový deň utečencov, ktorý pripadá na piatok 20. júna, sa zameriava na solidaritu s utečencami.



„Solidarita znamená ctiť si utečencov nielen slovami, ale aj činmi. Znamená to počúvať ich a vytvárať priestor pre ich príbehy. Znamená to brániť ich právo hľadať bezpečie a hľadať riešenia ich ťažkej situácie, ukončiť konflikty, aby sa mohli bezpečne vrátiť domov. Znamená to zabezpečiť im príležitosti prosperovať v komunitách, ktoré ich prijali a poskytnúť krajinám zdroje, ktoré potrebujú na začlenenie a podporu utečencov,“ uvádza sa na stránke Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Podľa úradu solidarita však predovšetkým znamená jasne a odvážne povedať, že utečenci nie sú sami a že sa im neotočíme chrbtom. Svetový deň utečencov si oficiálne pripomíname od 20. júna 2001, keď uplynulo 50 rokov od prijatia Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov (28. júla 1951, Ženeva). O tom, že práve na tento dátum pripadne svetový deň, rozhodlo rok predtým 4. decembra 2000 Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii A/RES/55/76.



UNHCR bol založený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 po druhej svetovej vojne s cieľom pomôcť miliónom ľudí, ktorí prišli o svoje domovy. Má od OSN mandát chrániť a zachovávať práva utečencov. Podporuje aj bývalých utečencov, ktorí sa vrátili do svojej domovskej krajiny, ako aj osoby vysídlené v rámci vlastnej krajiny. Ďalej sú to osoby bez štátnej príslušnosti alebo osoby, ktorých štátna príslušnosť je sporná.



Dohovor je základným medzinárodným právnym nástrojom na ochranu ľudí, ktorí museli opustiť svoju krajinu pred prenasledovaním alebo pred konfliktom. V dohovore sa definuje štatút utečenca a sú v ňom popísané ako práva, tak aj povinnosti utečenca voči prijímajúcej krajine.



Od 1. januára 2016 stojí na čele UNHCR Filippo Grandi z Talianska, ktorý je v poradí 11. vysokým komisárom OSN pre utečencov. Po uplynutí prvého päťročného mandátu bol Valným zhromaždením OSN opätovne zvolený. Aktuálne funkčné obdobie sa mu končí 31. decembra 2025. Veľvyslankyňou dobrej vôle UNHCR je od mája 2016 austrálska herečka Cate Blanchettová.



UNHCR za svoju činnosť získal dvakrát Nobelovu cenu mieru - v roku 1954 a v roku 1981. V súčasnosti pôsobí v 136 krajinách prostredníctvom svojich viac ako 20.000 zamestnancov.



Ako uvádza úrad, ku koncu roka 2024 bolo viac ako 123,2 milióna ľudí na celom svete nútených opustiť svoje domovy z dôvodu prenasledovania, konfliktov, násilia, porušovania ľudských práv alebo udalostí vážne narúšajúcich verejný poriadok. Medzi nimi bolo takmer 42,7 milióna utečencov. Okrem toho bolo 73,5 milióna ľudí vysídlených v rámci hraníc vlastných krajín a úrad eviduje 8,4 milióna žiadateľov o azyl.



Ďalších približne 4,4 milióna ľudí existuje bez štátnej príslušnosti, pretože im bolo odopreté občianstvo a nemajú prístup k základným právam, ako je vzdelanie, zdravotná starostlivosť, zamestnanie a sloboda pohybu. Celkovo teda podľa úradu každý 67. človek na planéte bol nútený utiecť.







