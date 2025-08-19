< sekcia Zahraničie
Svetový humanitárny deň vyzýva na posilňovanie komunít
Tohtoročná téma zdôrazňuje kľúčový význam spolupráce s komunitami nielen ako príjemcami pomoci, ale aj ako partnermi, osobami s rozhodovacou právomocou a aktérmi vlastnej budúcnosti.
Autor TASR
New York/Bratislava 19. augusta (TASR) - Svetový humanitárny deň je venovaný humanitárnym pracovníkom a tým, ktorí prišli o život pri práci v rámci humanitárnych aktivít. Vyhlásila ho Organizácia Spojených národov (OSN) v decembri 2008 a každoročne pripadá na 19. august. Tohtoročná téma je Posilňovanie globálnej solidarity a posilňovanie miestnych komunít.
Základná myšlienka Svetového humanitárneho dňa je globálna oslava ľudí, ktorí pomáhajú druhým. A to aj za cenu nasadenia vlastného života v oblastiach, kde prebieha ozbrojený konflikt. Práve pri jednom takom, konkrétne samovražednom útoku atentátnika na hotel Canal v Bagdade, zomrelo 19. augusta 2003 celkovo 22 osôb.
V hoteli sa okrem iného nachádzala aj iracká centrála OSN a pri explózii zahynulo 18 jej pracovníkov. Medzi obeťami bol vtedajší vysoký komisár OSN pre ľudské práva a zároveň osobitný vyslanec pre Irak Sérgio Vieira de Mello. Práve na ich pamiatku vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 19. august za Svetový humanitárny deň a prvýkrát sa oficiálne pripomínal v roku 2009.
Tohtoročná téma zdôrazňuje kľúčový význam spolupráce s komunitami nielen ako príjemcami pomoci, ale aj ako partnermi, osobami s rozhodovacou právomocou a aktérmi vlastnej budúcnosti. Ide o vyjadrenie úcty partnerom, ktorí každodenne prejavujú vo svojej práci odvahu. Cieľom tohto dňa je tiež posilniť lokálne kapacity priamo tam, kde je to najviac potrebné, ako aj delegovanie právomocí komunitám po celom svete.
Humanitárni pracovníci poskytujú pomoc miliónom ľuďom na celej planéte. Pracujú v bojových zónach a rizikových oblastiach prírodných katastrof a popri výkone práce riskujú svoje životy. OSN upozorňuje na to, že veľmi často dochádza k porušovaniu medzinárodných zákonov určených na ochranu humanitárnych pracovníkov. Tí, spoločne s civilistami, čelia podľa OSN bezprecedentným rizikám, zatiaľ čo porušovatelia často unikajú spravodlivosti.
Aktuálne svet čelí množstvu humanitárnych výziev po celom svete. Za jednu z najzávažnejších je označovaná situácia v Gaze, kde civilisti nemajú prístup k základným potravinám, pitnej vode, bývaniu, liekom a palivu.
