Svetový potravinový program: Gaza je na bode zlomu, zúfalstvo rastie
Stačilo, vyhlásila riaditeľka WFP Cindy McCainová po návšteve vojnou zničeného Pásma Gazy, kde Izrael pokračuje v intenzívnych útokoch.
Autor TASR
Gaza 28. augusta (TASR) - Gaza je na „bode zlomu,“ vyhlásil vo štvrtok Svetový potravinový program (WFP) a apeloval na naliehavé obnovenie svojej siete 200 distribučných miest potravín, aby sa zabránilo šíreniu hladomoru v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Stačilo,“ vyhlásila riaditeľka WFP Cindy McCainová po návšteve vojnou zničeného Pásma Gazy, kde Izrael pokračuje v intenzívnych útokoch a rozširuje svoje vojenské operácie proti militantnému hnutiu Hamas.
„Gaza je na bode zlomu. Zúfalstvo prudko rastie a videla som to na vlastné oči,“ uviedla McCainová vo vyhlásení.
Šéfka WFP sa tak vyjadrila takmer týždeň po tom, čo Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza. Izrael, ktorý už viac ako 22 mesiacov vedie vojnu v tejto palestínskej enkláve popiera správy o hladomore.
McCainová navštívila mestá Chán Júnis a Dajr al-Balah, kde šla do nutričnej kliniky a stretla sa s vysídlenými matkami, ktoré denne zápasia pri hľadaní jedla.
„Stretla som sa s hladujúcimi deťmi, ktoré liečia z dôvodu rozsiahlej podvýživy, a videla som fotografie, na ktorých boli zdravé. Dnes sú (deti) na nepoznanie,“ tvrdí McCainová. Dodala, že je naliehavo potrebné obnoviť sieť 200 distribučných miest potravín v Pásme Gazy, komunitné kuchyne a pekárne. „Je nevyhnutné, aby boli vytvorené správne podmienky, aby sme sa mohli dostať k tým najzraniteľnejším a zachraňovať životy,“ uviedla.
Šéfka WFP sa stretla aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, aby na neho podľa vlastných naliehala na zvýšenie potravinovej pomoci pre tých najzraniteľnejších. Okrem toho sa v Ramalláhu stretla aj s palestínskym premiérom Muhammadom Mustafom.
„To, čo potrebujeme, je prímerie. Moje srdce je so všetkými matkami v Gaze, ako aj s matkami izraelských rukojemníkov, ktorých deti v súčasnosti hladujú,“ dodala.
Izrael, ktorý sa pripravuje na prevzatie kontroly nad mestom Gaza, je v uplynulej dobe pod medzinárodným tlakom, aby ukončilo vojnu a vpustilo na palestínske územie, kde úrady hlásia od októbra 2023 62,895 mŕtvych, potrebnú humanitárnu pomoc.
