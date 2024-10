Svetový potravinový program: Kríza v Gaze môže prerásť do hlamodoru

Ženeva 29. októbra (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) v utorok vyzval, aby sa okamžite prijali opatrenia na odvrátenie hladomoru v Pásme Gazy. Tvrdí, že tamojšia humanitárna kríza sa môže čoskoro zhoršiť - dôvodom sú pritom podľa tejto organizácie OSN aj prísne obmedzenia toku pomoci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



WFP počas októbra varoval, že celej palestínskej enkláve hrozí naďalej hrozí hladomor. Operácie izraelskej armády navyše zvyšujú obavy a sťažujú prístup humanitárnej pomoci.



"Teraz, keď sa situácia v severnej časti Pásma Gazy stále zhoršuje, pravdepodobnosť, že hladomor postihne väčšiu skupinu ľudí, sa určite zvýši, ak sa podmienky na mieste nezlepšia," varoval WFP.



V Egypte a Jordánsku je pripravených 94.000 ton potravín, ktoré by mohli nasýtiť jeden milión ľudí po dobu štyroch mesiacov. Do Pásma Gazy však túto pomoc WFP nedokáže dopraviť, pretože je otvorených iba málo hraničných priechodov a ostatné nie sú dostatočne bezpečné.



Izrael obsadil hraničný priechod Rafah na hraniciach Gazy s Egyptom ešte máji. Odvtedy kontroluje všetky cesty do pobrežnej enklávy.



V októbra vstúpilo do Gazy iba 5000 ton humanitárnej pomoci, uviedol WFP, pričom upozornil, že obmedzenia pomoci prichádzajúcej do Gazy sú prísne. Okrem toho je podľa organizácie tiež potrebné vyriešiť schvaľovanie nákladných vozidiel a vodičov nákladných vozidiel a zdržania na kontrolných bodoch.