Svetový potravinový program: V Pásme Gazy sa zvyšuje riziko hladomoru

Ženeva 23. januára (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) v utorok varoval, že obyvatelia Pásma Gazy trpia stále väčším nedostatkom potravín, a každý deň tam rastie riziko hladomoru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zo štúdie vykonanej vlani od 24. novembra do 7. decembra vyplýva, že všetkých 2,2 milióna ľudí žijúcich v tejto palestínskej enkláve čelilo kritickej úrovni akútnej potravinovej neistoty.



"Odvtedy sa situácia len zhoršovala... Viac než pol milióna ľudí tam čelí extrémnej úrovni potravinovej neistoty a riziko hladomoru sa každým dňom zvyšuje, keďže konflikt obmedzuje dodávky dôležitej potravinovej pomoci ľuďom v núdzi," uviedla hovorkyňa WFP pre Blízky východ Abeer Etefaová na konferencii v Ženeve.



Dodala, že naposledy dodali na sever Pásma Gazy 200 ton potravín pre približne 15.000 ľudí pred dvomi týždňami. Upozornila zároveň, že izraelskí predstavitelia zamietnu približne 70 percent požiadaviek o dodávky potravín na sever tejto palestínskej enklávy.



"Je to naozaj veľmi, veľmi málo... Ľudia sú čoraz zúfalejší, pretože nemajú istotu, že kamióny opäť prídu," povedala Etefaová.



V januári doteraz do Pásma Gazy prešlo približne 730 kamiónov s viac než 13.000 tonami potravín, uvádza WFP.



Aj keď väčšina obyvateľov Gazy po spustení izraelskej vojenskej kampane utiekla na juh, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že na severe stále žije 300.000 až 400.000 ľudí.



Vo vyše trojmesačnej vojne medzi Hamasom a Izraelom zomrelo v Pásme Gazy už viac než 25.000 ľudí, prevažne civilistov. Vojna vypukla po teroristickom útoku na Izrael 7. októbra, ktorý si vyžiadal zhruba 1140 mŕtvych, väčšinou civilistov.