Svetový potravinový program varuje pred možným hladom v Nigérii
Autor TASR
Abuja 25. novembra (TASR) - Pokračujúce útoky džihádistov a nestabilita na severe Nigérie spôsobujú, že čoraz viac ľudí tam trpí hladom. V utorok to vyhlásil Svetový potravinový program (WFP) a varoval, že od decembra mu dôjdu prostriedky na núdzovú potravinovú a výživovú pomoc a milióny ľudí závislých od jeho podpory zostanú v roku 2026 bez pomoci. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.
Útoky islamistických teroristických skupín v Nigérii sa v uplynulom období zintenzívnili. V krajine už dlhšie pôsobí organizácia Islamský štát Západná Afrika a minulý mesiac na nigérijskom území vykonala prvý útok Skupina na podporu islamu a moslimov (JNIM), ktorá je pobočkou al-Káidy.
„Postup militantov predstavuje vážnu hrozbu pre stabilitu na severe, ktorej dôsledky presahujú hranice Nigérie“ povedal David Stevenson, riaditeľ WFP pre Nigériu. Miestne komunity sú podľa neho pod silným tlakom nie len pre útoky džihádistov, ale aj pre zlú ekonomickú situáciu.
Takmer šesť miliónov ľudí nemá ani základné minimálne zásoby potravín, najmä v nigérijských štátoch Borno, Adamawa a Yobe. Predpokladá sa, že asi 15.000 z nich bude čeliť podmienkam podobným hladomoru. Podvýživa je najvyššia medzi deťmi v štátoch Borno, Sokoto, Yobe a Zamfara. Najviac zasiahnuté sú vidiecke poľnohospodárske komunity, uviedol WFP.
Na potravinovú pomoc WFP sa spolieha približne jeden milión ľudí na severovýchode Nigérie. Pre nedostatočné financovanie však organizácia musela v júli obmedziť potravinové programy, čo sa dotklo viac ako 300.000 detí. Spojené štáty ako najväčší darca totiž po nástupe prezidenta Donalda Trumpa obmedzil zahraničnú pomoc.
