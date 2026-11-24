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Svetoznámeho režiséra Sokurova odvolal Putin z rady pre ľudské práva
V decembri 2021 sa Sokurov počas zasadnutia rady dostal do sporu s prezidentom Putinom.
Autor TASR
Moskva 24. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok podpísal výnos, ktorým odvolal filmového režiséra, kameramana a scenáristu Alexandra Sokurova z prezidentskej Rady pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudské práva, informuje TASR.
Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) doplnila, že Sokurov v posledných rokoch opakovane upozorňoval na cenzúru vo filme a v literatúre v Rusku. V rozhovore pre ruský časopis Forbes v máji 2023 povedal, že tlak ruských úradov na kultúru je v súčasnosti tvrdší ako v časoch Sovietskeho zväzu.
Tento rok v lete napísal otvorený list predsedovi predstavenstva Zväzu filmárov Ruska Nikitovi Michalkovovi, v ktorom ho požiadal o pomoc pri zrušení cenzúrnych obmedzení týkajúcich sa 37 filmov.
V decembri 2021 sa Sokurov počas zasadnutia rady dostal do sporu s prezidentom Putinom. Vo svojom vystúpení hovoril o potrebe zmien v Rusku a upozornil na množstvo nevyriešených problémov, ktoré podľa neho nemožno ignorovať. Neskôr sa za spor ospravedlnil a uviedol, že začal dostávať vyhrážky.
Sokurov okrem toho opakovane vyjadroval podporu politickým väzňom a kritizoval stíhanie ľudí, ktorých ruské úrady označili za tzv. zahraničných agentov. O tejto téme hovoril aj na zasadnutiach prezidentskej rady pre ľudské práva, ktorej členom bol od roku 2018.
Predseda rady Valerij Fadejev v utorok pred médiami vyhlásil, že Sokurov sa v posledných mesiacoch nezúčastňoval na činnosti grémia.
Spolu so Sokurovom bol z rady odvolaný aj právnik Vladimir Riachovskij, spolupredseda ruského zväzu pacientov Jan Vlasov a spisovateľ a šéfredaktor týždenníka Literaturnaja gazeta Maxim Zamšev.
Za Sokurovov medzinárodný debut sa dá považovať poetická dráma Matka a syn (1996) o vzájomnej láske umierajúcej matky a jej dospelého syna. V roku 2003 na ňu nadviazal filmom Otec a syn, ktorý získal cenu Medzinárodnej federácie filmových kritikov FIPRESCI na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes.
Okrem toho natočil aj tetralógiu o významných vodcoch 20. storočia: Moloch (1999) o Adolfovi Hitlerovi, Taurus (2000) o vodcovi ruských boľvešikov Vladimirovi Leninovi, Slnko (2004) o japonskom cisárovi Hirohitovi a Faust, ktorý sa nakrúcal v Česku a vychádza z nemeckej mytológie.
Sokurov je aj autorom inovatívneho filmu Ruská archa (2002), kde v jedinom 96-minútovom zábere, natočenom v petrohradskej Ermitáži, zhrnul niekoľko storočí ruskej histórie. V roku 2007 nakrútil aj film Alexandra, v ktorom sa zaoberá druhou vojnou v Čečensku. Za film Faust (2011) bol ocenený Zlatým levom na filmovom festivale v Benátkach. V posledných rokoch zaujal aj filmom Frankofónia (2015) či Rozprávka (2022).
Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) doplnila, že Sokurov v posledných rokoch opakovane upozorňoval na cenzúru vo filme a v literatúre v Rusku. V rozhovore pre ruský časopis Forbes v máji 2023 povedal, že tlak ruských úradov na kultúru je v súčasnosti tvrdší ako v časoch Sovietskeho zväzu.
Tento rok v lete napísal otvorený list predsedovi predstavenstva Zväzu filmárov Ruska Nikitovi Michalkovovi, v ktorom ho požiadal o pomoc pri zrušení cenzúrnych obmedzení týkajúcich sa 37 filmov.
V decembri 2021 sa Sokurov počas zasadnutia rady dostal do sporu s prezidentom Putinom. Vo svojom vystúpení hovoril o potrebe zmien v Rusku a upozornil na množstvo nevyriešených problémov, ktoré podľa neho nemožno ignorovať. Neskôr sa za spor ospravedlnil a uviedol, že začal dostávať vyhrážky.
Sokurov okrem toho opakovane vyjadroval podporu politickým väzňom a kritizoval stíhanie ľudí, ktorých ruské úrady označili za tzv. zahraničných agentov. O tejto téme hovoril aj na zasadnutiach prezidentskej rady pre ľudské práva, ktorej členom bol od roku 2018.
Predseda rady Valerij Fadejev v utorok pred médiami vyhlásil, že Sokurov sa v posledných mesiacoch nezúčastňoval na činnosti grémia.
Spolu so Sokurovom bol z rady odvolaný aj právnik Vladimir Riachovskij, spolupredseda ruského zväzu pacientov Jan Vlasov a spisovateľ a šéfredaktor týždenníka Literaturnaja gazeta Maxim Zamšev.
Za Sokurovov medzinárodný debut sa dá považovať poetická dráma Matka a syn (1996) o vzájomnej láske umierajúcej matky a jej dospelého syna. V roku 2003 na ňu nadviazal filmom Otec a syn, ktorý získal cenu Medzinárodnej federácie filmových kritikov FIPRESCI na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes.
Okrem toho natočil aj tetralógiu o významných vodcoch 20. storočia: Moloch (1999) o Adolfovi Hitlerovi, Taurus (2000) o vodcovi ruských boľvešikov Vladimirovi Leninovi, Slnko (2004) o japonskom cisárovi Hirohitovi a Faust, ktorý sa nakrúcal v Česku a vychádza z nemeckej mytológie.
Sokurov je aj autorom inovatívneho filmu Ruská archa (2002), kde v jedinom 96-minútovom zábere, natočenom v petrohradskej Ermitáži, zhrnul niekoľko storočí ruskej histórie. V roku 2007 nakrútil aj film Alexandra, v ktorom sa zaoberá druhou vojnou v Čečensku. Za film Faust (2011) bol ocenený Zlatým levom na filmovom festivale v Benátkach. V posledných rokoch zaujal aj filmom Frankofónia (2015) či Rozprávka (2022).