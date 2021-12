Svetoznámy americký režisér Steven Spielberg má 75 rokov

Cincinnati/Bratislava 18. decembra (TASR) - Od slávneho hororu Čeľuste z roku 1975, bol takmer každý ďalší režisérsky počin Stevena Spielberga udalosťou vo filmovom priemysle. Jeho séria filmov o Indiana Jonesovi sa stala popkultúrnym fenoménom. Snímkami Blízke stretnutie tretieho druhu, E.T. Mimozemšťan či Minority Report sa zaradil medzi najvýznamnejších režisérov žánru sci-fi. Počas kariéry sa predviedol aj ako tvorca dramatických príbehov, keď sa v snímkach Ríša slnka, Schindlerov zoznam, Zachráňte vojaka Ryana, Mníchov, alebo Most špiónov nevyhol témam holokaustu, vojny či terorizmu.



V sobotu 18. decembra bude mať americký režisér, scenárista a producent Steven Spielberg, 75 rokov.



Steven Spielberg sa narodil 18. decembra 1946 v Cincinnati. Pre zamestnanie otca sa v detstve často sťahoval, čo neprospievalo jeho výsledkom v škole a ani vzťahu rodičov, ktorí sa rozviedli. O nakrúcanie filmov sa zaujímal od detstva, keď na otcovu 8 milimetrovú kameru vytváral prvé filmové dielka. Dlhší film Escape to Nowhere (Útek nikam) nakrútil ako 14-ročný.



Podarilo sa mu, aj keď s ťažkosťami, dokončiť stredoškolské vzdelanie. Po rozvode žil s otcom v Los Angeles a pokúšal sa dostať na Univerzitu Južnej Kalifornie. Nesporný talent síce predviedol sci-fi snímkou Firelight (1964), ale na univerzitu ho neprijali pre zlý prospech zo strednej školy. Prijali ho na Kalifornskú štátnu univerzitu, ktorú pre pracovnú vyťaženosť nedokončil.



Už počas štúdia začal totiž pracovať vo filmovom štúdiu Universal, kde nakrútil aj 26-minútový film Amblin´ (1968), ktorý sa dostal do distribúcie. Snímka zaujala šéfov štúdia a Spielberg sa stal najmladším režisérom s dlhodobou zmluvou v hollywoodskom štúdiu.



Jeho celovečerným debutom bol film Sugarland express (1974), ktorý nezaznamenal výraznejší úspech. Toho sa dočkal o rok neskôr snímkou Čeľuste (1975). Film o veľkom bielom žralokovi, ktorý ohrozuje návštevníkov plážového mesta Amity, odštartoval jeho úspešnú kariéru.



V roku 1977 nakrútil kultovú sci-fi snímku Blízke stretnutia tretieho druhu (Close Encounters of the Third Kind), v ktorej sa v hlavnej úlohe predviedol Richard Dreyfuss. Film o prítomnosti mimozemských bytostí Spielbergovi vyniesol prvú nomináciu na Oscara.



Po nie veľmi kladne prijatej vojnovej komédii 1941 (1979) sa Spielberg na výslnie vrátil dobrodružným filmom Indiana Jones a Dobyvatelia stratenej archy (1981), v ktorom neohrozeného archeológa stvárnil Harrison Ford.



Milovníkov sci-fi očaril snímkou E.T. Mimozemšťan (1982). Príbeh o mimozemšťanovi, ktorý sa nestihol vrátiť na palubu kozmickej lode a zostal na Zemi, neďaleko Los Angeles, dojal generácie divákov na celom svete. Dodnes mnohí opakujú slová mimozemšťana - "E.T. volať domov".



V roku 1984 zopakoval úspech druhým príbehom dobrodružstvo milujúceho archeológa Indiana Jones a Chrám skazy. Kultovej postave popkultúry venoval aj snímky Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989) a Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky (2008).



Režisérsku všestrannosť predviedol vo filmových drámach Purpurová farba (1985) a Ríša slnka (1987), ktoré ocenili nielen diváci, ale aj filmová kritika. V prvej sa predstavili Whoopi Goldbergová a budúca hviezda talkshow Oprah Winfreyová. V Ríši slnka sa zaskvel John Malkovich a vtedy 13-ročný Christian Bale.



Prvého Oscara za réžiu dostal za sfilmovanie príbehu nemeckého továrnika a člena nacistickej strany Oskara Schindlera, ktorý zachránil viac ako tisíc Židov pred deportáciou do koncentračného tábora. V snímke Schindlerov zoznam (1993) postavu továrnika stvárnil Liam Nesson.



Po dramatickom vojnovom príbehu nechal v divácky úspešných filmoch Jurský park (1993) a Stratený svet: Jurský park (1997) ožiť dinosaury.



Oscarom a Zlatým glóbusom za réžiu ocenili Spielberga aj za vojnovú drámu Zachráňte vojaka Ryana (1998), v ktorej sa v hlavnej úlohe predstavil Tom Hanks.



Ten si zahral aj v životopisnej snímke Chyť ma, ak to dokážeš (2002) o mladom falšovateľovi Frankovi W. Abagnaleovi, ktorého stvárnil Leonardo DiCaprio. Hlavnú postavu Hanksovi zveril aj vo filme Terminál (2004) o mužovi, ktorý ostane uväznený na veľkom medzinárodnom letisku.



K žánru sci-fi sa vrátil snímkami A.I. Umelá inteligencia (2001), Minority Report (2002) či Vojna svetov (2005).



Teroristický útok na izraelských športovcov počas olympiády v roku 1972 sa stal témou thrilleru Mníchov (2005). Udalosti z prvej svetovej vojny zachytil v dráme Vojnový kôň (2011). Studenej vojne medzi Východom a Západom sa venoval vo filme Most špiónov (2011).



Problematiku otroctva otvoril v historickej snímke Lincoln (2012) a o dôležitosti tlače nakrútil drámu The Post: Aféra v Pentagone (2017) s Meryl Streepovou v hlavnej úlohe.



Na konte má aj rodinné projekty ako Hook (1991), animovanú snímku Tintinove dobrodružstvá (2011) či film Môj kamoš obor (2016).



Steven Spielberg je jeden zo zakladateľov spoločnosti DreamWorks. Je nositeľom originálnej ceny vo forme zlatej pudingovej misy (Hasty Pudding Theatricals) z roku 1983, ktorá sa udeľuje na Harvardovej univerzite od 50. rokov 20. storočia za trvalý a pôsobivý prínos vo svete zábavy. Hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy má od januára 2003.