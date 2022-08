Svetoznámy britský herec Peter O'Toole sa narodil pred 90 rokmi

Leeds/Bratislava 1. augusta (TASR) – Legendárny herec Peter O'Toole sa k filmovým hviezdam zaradil vďaka úlohe britského archeológa, vojenského stratéga a spisovateľa T. E. Lawrencea v epickom diele Lawrence z Arábie. Jeho herecká kariéra trvala vyše päťdesiat rokov a počas nej získal osem nominácií na Oscara, štyri Zlaté glóbusy, cenu Emmy a v roku 2003 aj čestného Oscara za celoživotné dielo.



Významný filmový i divadelný herec Peter O'Toole by sa v utorok 2. augusta dožil 90 rokov.



Peter Seamus O’Toole sa narodil 2. augusta 1932 v meste Leeds v grófstve West Yorkshire v Anglicku (podľa niektorých zdrojov sa narodil v okrese Connemara v západnom Írsku). Túžba stať sa novinárom ho ako 14-ročného nasmerovala do novín Yorkshire Evening Post, v ktorých si prešiel niekoľkými pozíciami. Prácu redaktora však ešte ako mladík zanechal a začal pôsobiť v Leeds Civic Theatre.



Po tom, ako sa vrátil zo služby v Kráľovskom námorníctve sa mu podarilo získať štipendium na Kráľovskej akadémii dramatických umení v Londýne, kde študoval v rokoch 1952 - 1954. Po absolvovaní školy pôsobil ako herec v spoločnosti Bristol Old Vic (1955 - 1958), následne v súbore Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti v Stratforde. O úspechoch, ktoré zožal na divadelných doskách svedčí aj zisk prestížnej divadelnej Ceny Laurencea Oliviera.



Peter O'Toole bol taktiež významnou osobnosťou strieborného plátna. Začiatky jeho filmovej kariéry sú spojené so snímkami Únos či The Savage Innocents (oba 1960). V roku 1962 sa divákom predstavil v životopisnom filme Lawrence z Arábie ako Thomas Edward Lawrence, známy predovšetkým legendárnymi vojnovými aktivitami na Blízkom východe počas prvej svetovej vojny. Do tejto úlohy, ktorá z neho urobila medzinárodnú hviezdu a priniesla mu cenu BAFTA, ho obsadil režisér David Lean. V roku 1965 získal Zlatý glóbus za rolu anglického kráľa Henricha II. vo filme Becket (1964) a v snímke si zahral po boku Richarda Burtona.



Komediálnych rolí sa spolu s Audrey Hepburnovou zhostili vo filme Ako ukradnúť Venušu (1966) a úlohu anglického panovníka Henricha II. si zopakoval drámou Lev v zime (1968), v ktorej nechýbala Katharine Hepburnová. Za spomenutý film dostal Zlatý glóbus a rovnaké ocenenie putovalo do jeho rúk aj za zosobnenie zaslúžilého, plachého a zamilovaného učiteľa v muzikáli Zbohom, pán profesor! (1969).



Nezabudnuteľný je aj jeho výkon paranoidného schizofrenického britského šľachtica v čiernej komédii The Ruling Class (1972). Svojského hrdinu, akým bol Don Quijote de La Mancha, stelesnil v komédii Muž menom La Mancha (1972). Uznávaný umelec bol v roku 1975 súčasťou dobrodružnej snímky Robinson Crusoe a jeho Piatok a nechýbal ani vo filme Kaskadér (1980), v ktorom stelesnil filmového režiséra. Známa je aj jeho postava rímskeho veliteľa z televíznej minisérie Masada (1981).



Satirou na začiatky televízie, v ktorej hral O'Toole zhýralú hviezdu filmového plátna so záľubou v pití, je komédia Môj obľúbený rok (1982). Taliansky režisér Bernardo Bertolucci ho v roku 1987 obsadil do historickej drámy Posledný cisár a diváci si ho môžu pamätať aj z filmu Na krídlach slávy (1990), v ktorej sa zhostil úlohy sebavedomého herca.



Účinkoval aj v televíznej minisérii Jana z Arku (1999), pričom za úlohu biskupa Cauchona získal cenu Emmy. Príležitosť dostal aj v minisérii s názvom Hitler: Vzostup zla (2003).



V roku 2004 stvárnil kráľa Priama v historickom epose Trója a o rok neskôr si zahral zvodcu Giacoma Casanovu v televíznej minisérii Casanova. Ako starnúci a zamilovaný herec Maurice sa predviedol v romantickej tragikomédii Venuša (2006).



Známe je aj jeho účinkovanie v úspešnom seriáli Tudorovci (2007), vo fantasy filme Hviezdny prach (2007) či v historickej dráme Cristiada - Na väčšiu česť a slávu (2012). Slávny herec, ktorý ešte v 70. rokoch minulého storočia bojoval s rakovinou žalúdka, oznámil koniec kariéry v roku 2012.



Peter O'Toole zomrel 14. decembra 2013 v Londýne.