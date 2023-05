Svetoznámy nemecký skladateľ Johannes Brahms sa narodil pred 190 rokmi

Hamburg/Bratislava 6. mája (TASR) – Patril medzi najvýznamnejších skladateľov 19. storočia. Nemecké rekviem, Uhorské tance a štyri symfónie - to sú diela, ktoré ho preslávili na celom svete. S nástupom moderných skladateľov sa vnímalo jeho dielo protikladne, ale bol to práve on, kto vytvoril pomyselný most medzi starou a novou hudbou. Nie náhodou vyznačil nemecký skladateľ a publicista Peter Cornelius líniu troch B - Bach, Beethoven, Brahms - významne formujúcu dejiny európskej hudby.



Od narodenia svetoznámeho nemeckého hudobného skladateľa Johannesa Brahmsa uplynie v nedeľu 7. mája 190 rokov.



Johannes Brahms sa narodil 7. mája 1833 v Hamburgu do rodiny hudobníka. Keďže otec chcel mať zo syna rovnako hudobníka zabezpečil, aby sa mladý Johannes už od siedmich rokov učil hrať na klavíri. Prvýkrát vystúpil pred publikom vo svojom rodnom meste, keď mal 15 rokov.



Počas prvého koncertného turné sa ako 20-ročný zoznámil v Düsseldorfe so skladateľom Robertom Schumannom a s jeho manželkou - vynikajúcou klaviristkou Clarou, s ktorými ho spájalo veľmi úzke priateľstvo.



Ťažisko Brahmsovej tvorby predstavujú predovšetkým diela symfonické, komorné a piesňové. Známa je napríklad 1. symfónia c mol (1876). Pre jej skomponovanie sa skladateľ dlho odhodlával a siahol po nej až keď potreboval vyjadriť tragický pocit zo smrti svojho priateľa Roberta Schumanna, do manželky ktorého bol osudovo zamilovaný.



Skôr ako sa Johannes Brahms odvážil pustiť do symfonickej tvorby skomponoval ojedinelé dielo hudobnej histórie Nemecké rekviem. Skladateľ ho začal písať v roku 1865 pod vplyvom smrti svojej matky a smrti Roberta Schumanna. V definitívnej podobe zaznelo dielo v Brémach na Veľký piatok, 10. apríla 1868. Premiéra vyvolala nadšený ohlas a pre tridsaťpäťročného Brahmsa znamenala výrazný zvrat v jeho kariére.



V zime 1871 sa skladateľ natrvalo usadil vo Viedni. V lete 1873 uviedol Brahms svoje Variácie na Haydnovu tému, ktorými len spečatil svoju výnimočnosť. Na Nový rok 1874 mu bavorský kráľ Ľudovít II. udelil Maximiliánov rad.



Johannes Brahms dlhé roky (1865 - 1874) počas letných mesiacov pravidelne prichádzal do mesta Baden-Baden, kde skomponoval respektíve dokončil mnohé zo svojich svetoznámych diel. Medzi nimi napríklad 1. a 2. symfóniu, časti Nemeckého rekviem či klavírne kvinteto f mol. V tomto kúpeľnom meste sa nachádza Brahmsove múzeum a už viac ako 50 rokov je neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života Baden-Badenu hudobný festival nazvaný Brahmstage (Dni Brahmsa).



Svetoznámy skladateľ Johannes Brahms, rodák z Hamburgu, diela ktorého sa aj viac ako 120 rokov po jeho smrti stále hrajú na hudobných festivaloch a komorných koncertoch, zomrel 3. apríla 1897 vo Viedni vo veku 63 rokov, kde je aj pochovaný.