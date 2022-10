Sviatok díválí spôsobil v indickom Naí Dillí problémy so smogom

Naí Dillí 25. októbra (TASR) - V indickej metropole Naí Dillí v utorok konštatovali výrazné zhoršenie kvality ovzdušia, čo súvisí s oslavami hinduistického sviatku svetiel - díválí. Znečistenie je dôsledkom toho, že časť obyvateľov mesta sa vzoprela zákazu používania petárd, hoci tým riskovali aj väzenie.



Ako v utorok s odvolaním sa na medzinárodnú monitorovaciu spoločnosť IQAir informovala agentúra AFP, hodnoty nebezpečných častíc vo vzduchu (PM2.5) stúpli na 350, čo je vyše trikrát viac ako deň predtým.



Častica PM2.5 je najmenšia znečisťujúca látka, ktorá zároveň patrí medzi tie najnebezpečnejšie: pri vdýchnutí sa dostane hlboko do pľúcneho tkaniva, kde sa môže dostať do krvného obehu. Pochádza zo zdrojov, ako sú spaľovanie fosílnych palív, prachové búrky a požiare. Spája sa s množstvom zdravotných rizík, vrátane astmy, kardiovaskulárnych a iných chorôb.



V snahe predísť ohrozeniu verejného zdravia radnica v Naí Dillí v septembri tohto roku zaviedla zákaz predaja a používania petárd. Oznámila tiež, že tým, ktorí tento zákaz porušia, hrozí až šesť mesiacov väzenia.



Mnohí z približne 20 miliónov obyvateľov indického hlavného mesta si aj napriek tomu zaobstarali petardy a odpaľovali ich od pondelka večera do skorých ranných hodín.



Televízna stanica NDTV však uviedla, že úroveň znečistenia v Naí Dillí bola po pondelkových oslavách sviatku svetiel najnižšia za posledné štyri roky.



V správe IQAir za rok 2020 sa uvádza, že 22 z 30 najviac znečistených miest na svete sa nachádza práve v Indii.



Počas sviatku díválí sa zvyčajne stretávajú celé rodiny a priatelia, rozdávajú si darčeky, upratujú domy a ozdobujú ich svetlami. Súčasťou osláv je aj zapaľovanie lámp naplnených olejom, ktoré symbolizujú víťazstvo dobra nad zlom a temnotou.