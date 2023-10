Sviatok Halloween má pôvod v keltskej slávnosti Samhain

Bratislava 31. októbra (TASR) - V predvečer Sviatku všetkých svätých sa v noci z 31. októbra na 1. novembra oslavuje prevažne v anglicky hovoriacich krajinách a v zámorí Halloween. Na naše územie sa dostal po Nežnej revolúcii v roku 1989 a odvtedy sa dovtedy pre nás neznámy sviatok začal u nás postupne udomácňovať. Obľuba Halloweenu sa v súčasnosti opiera najmä o globálnu popkultúru a komerciu.



Ide vlastne o tradíciu, ktorá má svoj pôvod v keltskej slávnosti Samhain, rozšírenej najmä na britských ostrovoch. Starí Kelti si počas tohto sviatku uctievali duše mŕtvych predkov. Verili, že počas magickej noci z posledného októbrového dňa na prvý november sa duše mŕtvych predkov vracajú do svojich domovov a snažia sa ovládnuť všetko živé. Preto si obliekali strašidelné masky a maľovali sa vo viere, že v prestrojení sa zapáčia zlým duchom a tí ich potom nechajú na pokoji.



Názov Halloween, ako ho poznáme dnes, vznikol v 16. storočí a zaviedla ho protestantská cirkev.



Halloween je skrátené slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", čo doslova znamená "predvečer všetkých svätých". Charakteristickým halloweenskym symbolom je vydlabaná tekvica s otvormi v podobe tváre, zvnútra osvetlená sviečkou alebo kahancom, ktorá slúži ako lampáš.



Dnešná podoba Halloweenu vznikla v Amerike. Írski a škótski prisťahovalci boli predovšetkým protestanti, ktorí neslávili cirkevné Dušičky. Vrátili sa preto k pohanskej verzii sviatku. Íri, ktorí sa do Ameriky prisťahovali najmä v 19. storočí, začali robiť svetlonosov z dýň, namiesto dovtedy tradičnej repy a sviatok sa medzi ľuďmi rýchle udomácnil. Okrem Spojených štátov našiel svoje miesto tiež v Kanade, v Európe, v Austrálii, v Japonsku, na Bahamách, na Novom Zélande, ale aj v mnohých iných krajinách.



Napríklad v Mexiku sa oslava pamiatky zosnulých spája s jedným z najvýznamnejších a najobľúbenejších sviatkov v roku - Dňom mŕtvych (El día de los muertos), ktorý sa stal národným symbolom a od roku 2008 sa nachádza aj na zozname dedičstva UNESCO. Avšak na rozdiel od "klasického" Halloweenu sa oslavuje od večera 31. októbra do 2. novembra. Na základe tejto dávnej mexickej tradície vznikla v roku 2017 veľmi úspešná animovaná rozprávka Coco o ceste malého chlapca za svojím snom, ktorá získala dvoch Oscarov.



Postupom času sa Halloween výrazne skomercionalizoval a zmodernizoval. V súčasnosti si ľudia najmä v Spojených štátoch amerických tematicky ozdobujú svoje obydlia, deti oblečené v kostýmoch navštevujú okolité domy, pýtajú si sladkosti a večer sa organizujú oslavy v maskách.



Na Slovensko sa dostal Halloween po roku 1989. Ľudia začali zdobiť tekvice, organizovať párty v strašidelných kostýmoch či súkromné večierky plné hororových prekvapení. Halloween prenikol aj do škôl, kde deti začali zdobiť tekvice a tiež pripravovať nápadité masky na rôzne zábavné podujatia.



Halloween má však žiaľ aj svoju odvrátenú tvár, keď násilie, bitky a výtržnosti sa stávajú počas halloweenskej noci v mnohých krajinách už každoročným "rituálom".