Sviatok hudby vo Francúzsku sa skončil aj zásahmi polície

Paríž 22. júna (TASR) - Sviatok hudby, ktorý sa vo Francúzsku tradične slávi 21. júna pouličnými koncertmi a diskotékami, prerástol v centre mesta Annecy v departemente Horné Savojsko do potýčok medzi výtržníkmi a políciou.



Pri zákroku utrpeli zranenia štyria príslušníci polície. Pre podozrenie zo spáchania útoku na verejného činiteľa boli zadržané najmenej štyri osoby, informoval v utorok spravodajský portál France Info.



K potýčkam medzi políciou a ľuďmi zabávajúcimi sa v uliciach došlo aj v meste Nantes ležiacom v regióne Loire-Atlantique i v Grenobli v departemente Isere.



V Paríži sa na podujatiach spojených so Sviatkom hudby zišlo niekoľko desiatok tisíc ľudí, z ktorých mnohí ignorovali protiepidemické opatrenia, čo si opakovane vyžiadalo zásahy polície.



Vládou pripravený zdravotný protokol pre Sviatok hudby totiž zakazoval "vytvárať zhromaždenie viac ako desiatich ľudí na verejnom priestranstve", čo de facto bráni konaniu koncertov pod holým nebom, ako je v tento sviatok zvykom. Povolené boli iba koncerty v interiéroch barov a reštaurácií a koncerty vonku len pre sediace publikum.



Ministerka kultúry Roselyne Bachelotová v utorok vo vysielaní BFM priznala, že došlo k "istým excesom". Podľa nej sa tak stalo skôr v "nadšení zo sviatku". Apelovala však, aby ľudia boli aj naďalej zodpovední, a to aj tí, ktorí "sa nechali uniesť".



Viaceré mestá vo Francúzsku - napr. aj Štrasburg - koncerty vo Sviatok hudby tento rok neorganizovali pre nedostatok času na ich prípravu, pričom vláde vytkli, že uvoľnenie reštrikcií oznámila príliš neskoro. Iné mestá, napr. Rennes či Tours, Sviatok hudby na poslednú chvíľu odvolali pre nepriaznivé počasie.



Denník Le Parisien napísal, že tohtoročný Sviatok hudby sa konal vo výnimočnej situácii: od minulého štvrtka už vo Francúzsku nie je povinné nosenie rúšok v exteriéri a sobota bola posledným dňom so zákazom vychádzania.



Epidémia vo Francúzsku sa zmierňuje, a to aj napriek hrozbe variantu delta. Za posledných 24 hodín bolo zistených 487 kontaminácií.