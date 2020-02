Svišť Phil z Pensylvánie predpovedal skorú jar

Punxsutawney 2. februára (TASR) - Jar príde tento rok určite skoro. Ukázala to v nedeľu predpoveď najslávnejšieho svišťa amerického štátu Pensylvánia - Phila žijúceho v lesíku pri mestečku Punxsutawney.



Chlpáčovu prognózu, ktorá bola už 134. v poradí, prezradili príslušníci jeho "kruhu najbližších" s cylindrami na hlavách ešte za úsvitu v rámci tradičného Svištieho dňa v Punxsutawney, informovala agentúra AP, ktorá sa odvolala na vyhlásenie pensylvánskeho úradu pre cestovný ruch.



Phila na úvod slávnosti vytiahli z improvizovanej nory na pódiu, zatiaľ čo zhromaždený dav pokrikoval jeho meno. Jeden z mužov ho zdvihol do výšky, aby ho mohlo publikum pozdraviť.



Ceremónia v Punxsutawney, približne 105 kilometrov severovýchodne od Pittsburghu, sa praktizuje od roku 1887 a vychádza z legendy nemeckých osadníkov. Tí tvrdili, že svišť sa práve 2. februára prebudí zo zimného spánku. Ak uvidí svoj tieň, utečie naspäť do nory a zima bude pokračovať ešte šesť týždňov, zatiaľ čo v opačnom prípade možno očakávať skorú jar.