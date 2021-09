Svoj hlas vo voľbách odovzdali všetci hlavní kandidáti na kancelára

Volička so slúchadlami na ušiach vhadzuje volebný lístok do urny vo volebnej miestnosti v Duisburgu počas parlamentných volieb v Nemecku v nedeľu 26. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Volič vhadzuje obálku do volebnej urny vo volebnej miestnosti v Berlíne počas parlamentných volieb v Nemecku v nedeľu 26. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Berlín 26. septembra (TASR) - Svoj hlas v parlamentných voľbách v Nemecku v nedeľu už odovzdali všetci hlavní kandidáti na post budúceho kancelára. Šéf Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet sa však pri volebnej urne dopustil chyby - svoj hlasovací lístok totiž zložil tak, že bolo možné vidieť, za koho hlasoval. Informovali o tom nemecké médiá vrátane denníka Die Welt.Spoločný kandidát únie CDU/CSU Laschet odvolil vo svojom domovskom meste Aachen v nedeľu krátko po 11.00 h. Ako upozornili médiá skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), jeho hlasovanie však bolo v rozpore s volebným poriadkom.uvádza RND. Na toto pochybenie mal Lascheta podľa správnosti upozorniť šéf miestnej volebnej komisie a vydať mu nový hlasovací lístok. To sa však nestalo.K incidentu sa vyjadril na oficiálnom účte na Twitteri i volebný komisár Georg Thiel:Dodal, že po tom, čo sa i zle zložený lístok dostane do urny, nie je možné ho už vybrať. Hlas je však platný, zdôraznil.Laschet v nedeľu vyhlásil, že voľby do Spolkového snemu (Bundestagu) rozhodnú o smerovaní Nemecka v nasledujúcich rokoch.povedal pred volebnou miestnosťou. Vyjadril nádej, že všetci využijú svoje volebné právo,Kandidát na kancelára zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), súčasný vicekancelár Olaf Scholz, odvolil v meste Potsdam neďaleko metropoly Berlín, kde sa uchádza o priamy mandát - rovnako ako kandidátka Zelených Annalena Baerbocková. Scholz verí, že ľudia pôjdu voliť a umožnia. Na voličov apeloval, abyBaerbocková dúfa, že jej strana dosiahne vo voľbách lepšie výsledky než predpovedajú prieskumy verejnej mienky. Podľa nich sú Zelení na treťom mieste za SPD a CDU/CSU.povedala vo svojom volebnom okrsku v Potsdame." poznamenala.Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier odvolil v berlínskej štvrti Dahlem. Pri tejto príležitosti povedal:uviedol. Všetkých oprávnených voličov vyzval, aby išli hlasovať.zdôraznil.napísal pre nedeľník Bild am Sonntag.Z prieskumov vyplýva, že najväčšiu podporu voličov majú sociálni demokrati z SPD (25-26 percent), nasleduje CDU/CSU (22-25 percent) a tretí v poradí sú Zelení (16-17 percent).