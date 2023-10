Svojich občanov z Izraela evakuovali Poľsko, Rumunsko a ďalšie krajiny

Varšava 9. októbra (TASR) - Vo Varšave pristáli v pondelok ráno tri lietadlá s Poliakmi evakuovanými z Izraela, informuje TASR podľa správy agentúry PAP. Stovky svojich občanov nachádzajúcich sa v Izraeli už evakuovalo aj Rumunsko a ďalšie krajiny.



Prvé lietadlo pristálo vo Varšave v pondelok o 5.15 h miestneho času. Na jeho palube bolo 120 Poliakov. "Prví ľudia evakuovaní z Izraela sú v Poľsku. Vďaka vojakom za dobre prevedenú operáciu," napísal na sociálnej sieti X poľský minister obrany Mariusz Blaszczak.



Ďalšie dva evakuačné lety pristáli na letisku Fryderyka Chopina vo Varšave pred 9.00 h ráno. Celkovo už bolo z Izraela evakuovaných 268 Poliakov, uviedol vládny hovorca Piotr Müller.



Evakuácie poľských občanov z Izraela sa začali v nedeľu popoludní, keď poľské ministerstvo obrany poslalo do Tel Avivu dve vojenské transportné lietadlá Hercules. Blaszczak neskôr uviedol, že do Izraela Poľsko vyslalo aj lietadlo Boeing, ktoré sa v pondelok vrátilo ako prvé.



Poľské ministerstvo obrany tiež uviedlo, že prioritou bola evakuácia účastníkov zájazdu poľskej hudobnej školy, na ktorom sa zúčastnili i deti.



Rumunsko v pondelok ráno oznámilo, že z Izraela evakuovalo už 245 svojich občanov. Do vlasti prileteli na palube štyroch lietadiel, z ktorých dve patrili do štátnej letky a dve súkromným aerolíniám. Medzi evakuantami boli aj dve skupiny pútnikov, informoval rezort diplomacie v Bukurešti, píše agentúra DPA.



Hnutie Hamas podniklo v sobotu ráno z pásma Gazy rozsiahle raketové útoky na Izrael. Ozbrojení palestínski militanti súčasne na mnohých miestach prenikli cez hranice. Izrael reagoval masívnymi leteckými a delostreleckými útokmi na Gazu, pričom sa stále snaží vytlačiť skupiny militantov zo svojho územia.



V súvislosti s útokom a po ňom nasledujúcimi bojmi zrušili lety do Tel Avivu viaceré letecké spoločnosti. O zrušení priamych letov informovali v nedeľu európske letecké spoločnosti Air France, Finnair a EasyJet i americké aerolínie Delta Air Lines či American Airlines. Aerolínie pristúpia k obnoveniu letov, až keď to umožní bezpečnostná situácia, píše agentúra Reuters.