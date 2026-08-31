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Podľa Rusov chce Západ spochybniť výsledky ich parlamentných volieb
Európska únia sa k najnovším tvrdeniam SVR o údajnej snahe destabilizovať Rusko a narušiť septembrové parlamentné voľby bezprostredne nevyjadrila.
Autor TASR
Moskva/Biškek 31. augusta (TASR) - Západ sa aktívne pripravuje na septembrové voľby v Rusku, pričom Európska únia realizuje rozsiahlu stratégiu zameranú na destabilizáciu situácie v krajine, oznámila v pondelok ruská Služba zahraničnej rozviedky (SVR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Podľa informácií SVR Európska únia a popredné európske štáty, „títo takzvaní európski zástancovia právneho štátu a demokracie si stanovili dvojaký cieľ: narušiť riadny priebeh volieb a spochybniť výsledky hlasovania“. Voľby do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, sa uskutočnia od 18. do 20. septembra.
Na oznámenie, že Západ má v úmysle destabilizovať parlamentné voľby v Rusku a následne neuznať ich výsledky reagoval po prílete do Biškeku hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „V skutočnosti je pre nás druhoradé, či Európania výsledky volieb v Rusku uznajú, alebo nie. Máme vlastný politický systém a vlastný politický proces, volebná kampaň prebieha na plné obrátky,“ dodal hovorca.
Európska únia sa k najnovším tvrdeniam SVR o údajnej snahe destabilizovať Rusko a narušiť septembrové parlamentné voľby bezprostredne nevyjadrila. EÚ však práve Moskvu dlhodobo obviňuje z pokusov zasahovať do volieb v európskych krajinách a destabilizovať ich demokracie. Viaceré štáty opakovane upozorňujú na ruské dezinformačné kampane.
Peskov priletel do hlavného mesta Kirgizska v sprievode ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa v Biškeku zúčastňuje na dvojdňovom summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Podľa agentúry TASS Putin z letiska zamieril na prvé pracovné stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý tiež prišiel na summit.
Podľa informácií SVR Európska únia a popredné európske štáty, „títo takzvaní európski zástancovia právneho štátu a demokracie si stanovili dvojaký cieľ: narušiť riadny priebeh volieb a spochybniť výsledky hlasovania“. Voľby do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, sa uskutočnia od 18. do 20. septembra.
Na oznámenie, že Západ má v úmysle destabilizovať parlamentné voľby v Rusku a následne neuznať ich výsledky reagoval po prílete do Biškeku hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „V skutočnosti je pre nás druhoradé, či Európania výsledky volieb v Rusku uznajú, alebo nie. Máme vlastný politický systém a vlastný politický proces, volebná kampaň prebieha na plné obrátky,“ dodal hovorca.
Európska únia sa k najnovším tvrdeniam SVR o údajnej snahe destabilizovať Rusko a narušiť septembrové parlamentné voľby bezprostredne nevyjadrila. EÚ však práve Moskvu dlhodobo obviňuje z pokusov zasahovať do volieb v európskych krajinách a destabilizovať ich demokracie. Viaceré štáty opakovane upozorňujú na ruské dezinformačné kampane.
Peskov priletel do hlavného mesta Kirgizska v sprievode ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa v Biškeku zúčastňuje na dvojdňovom summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Podľa agentúry TASS Putin z letiska zamieril na prvé pracovné stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý tiež prišiel na summit.