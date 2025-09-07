< sekcia Zahraničie
Svyrydenková potvrdila poškodenie budovy vlády
Ruské útoky si vyžiadali aj najmenej štyri obete na životoch a desiatky ľudí utrpeli zranenia, tvrdia ukrajinskí predstavitelia.
Autor TASR
Kyjev 7. septembra (TASR) - Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v nedeľu potvrdila, že po nočnom ruskom útoku je poškodená budova ukrajinskej vlády. Rusko v noci útočilo rekordným počtom dronov, pričom ich na Ukrajinu vyslalo viac ako 800. Útoky si vyžiadali najmenej štyri obete na životoch, zranené sú desiatky ľudí. Ukrajina tiež tvrdí, že v noci zaútočila na ropovod Družba v ruskej Brianskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Áno, po prvýkrát v dôsledku nepriateľského útoku došlo k poškodeniu budovy vlády – strechy a horných poschodí. Záchranári hasia požiar,“ napísala premiérka na platforme Telegram, kde pridala aj fotografie poškodenej budovy.
Reportéri americkej tlačovej agentúry AP v nedeľu po rozsiahlom útoku ruských síl na Kyjev hlásili, že zo strechy budovy, kde sídli ukrajinská vláda stúpa dym. AP však uviedla, že nie je jasné, či ide o dôsledok priameho ruského zásahu. Rusko sa podľa nej doteraz vyhýbalo útokom na vládne budovy v centre mesta.
Rusko podľa Reuters v noci vyslalo na Ukrajinu 805 dronov a 13 rakiet, pričom ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 751 dronov a štyri rakety. Ide o najvyšší počet dronov, ktoré Rusko od začiatku vojny na Ukrajine použilo.
Útoky v noci podnikla aj Ukrajina, ktorá podľa veliteľa ukrajinských síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho zaútočila na ropovod Družba v Brianskej oblasti. Brovdi na Telegrame uviedol, že po útoku došlo ku „komplexnému poškodeniu požiarom“. Reuters pripomína, že ropovod Družba zabezpečuje dodávky ropy aj na Slovensko a do Maďarska.
Ukrajina na tento ropovod v uplynulom období zaútočila niekoľkokrát, pričom v auguste útok na čerpaciu stanicu v ruskej Tambovskej oblasti viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba na Slovensko.
